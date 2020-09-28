Дело Шеремета: суд отказался изменить меру пресечения Антоненко

Шевченковский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко с содержания под стражей на личные обязательства.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство защитника об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко... с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения", – говорится в определении суда.

Апелляционная жалоба на это решение может быть подана в течение 7 дней.

Следующее судебное заседание по обвинению Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета назначено на 8 октября. На нем суд планирует заслушать выступления сторон и мнения участников процесса о порядке исследования доказательств.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой он находился.

12 декабря МВД сообщило о задержании подозреваемых в подрыве автомобиля журналиста: музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский одной из главных задач министра внутренних дел Арсена Авакова назвал завершение расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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