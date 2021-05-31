Дело Софьи Сапеги. Суд в Минске второй раз отказался отпустить девушку Протасевича

Суд признал законным задержание россиянки Софьи Сапеги, ей грозит до 15 лет тюрьмы

Софья Сапега останется за решеткой. Фото: коллаж "Сегодня"

Минский городской суд отказался удовлетворить жалобу на задержание в Беларуси россиянки Софьи Сапеги, девушки задержанного журналиста Романа Протасевича.

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Об этом сообщил адвокат Александр Филанович, передает "Новая газета".

"Заседание закрытое, поэтому без комментариев. Защита будет добиваться судебной проверки законности задержания", – сказал он.

По его информации, 31 мая после обеда девушке должны предъявить обвинения в СК Республики Беларусь.

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Ранее, 28 мая, суд Партизанского района Минска также отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Заседание прошло в закрытом режиме, саму Сапегу в суд не доставили.

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По предварительной информации, девушке инкриминируют следующие статьи:

организация массовых беспорядков (ч.1 ст. 293 УК РБ);

организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ);

разжигание социальной ненависти к силовикам (ч.3 ст.130 УК РБ).

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, София Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с экс-главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, после того как власти Беларуси с помощью истребителя заставили сесть самолет, на котором они летели в Вильнюс из Афин. 25 мая ее арестовали на 2 месяца.

В Сети появилось видео с "признанием" Софьи Сапеги, что она является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси" и публиковала личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

Видео: Сегодня

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