Дело Софьи Сапеги. Суд в Минске второй раз отказался отпустить девушку Протасевича

Софья Сапега останется за решеткой. Фото: коллаж "Сегодня"
Минский городской суд отказался удовлетворить жалобу на задержание в Беларуси россиянки Софьи Сапеги, девушки задержанного журналиста Романа Протасевича.
Об этом сообщил адвокат Александр Филанович, передает "Новая газета".
"Заседание закрытое, поэтому без комментариев. Защита будет добиваться судебной проверки законности задержания", – сказал он.
По его информации, 31 мая после обеда девушке должны предъявить обвинения в СК Республики Беларусь.
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Ранее, 28 мая, суд Партизанского района Минска также отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Заседание прошло в закрытом режиме, саму Сапегу в суд не доставили.
По предварительной информации, девушке инкриминируют следующие статьи:
- организация массовых беспорядков (ч.1 ст. 293 УК РБ);
- организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ);
- разжигание социальной ненависти к силовикам (ч.3 ст.130 УК РБ).
Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, София Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с экс-главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, после того как власти Беларуси с помощью истребителя заставили сесть самолет, на котором они летели в Вильнюс из Афин. 25 мая ее арестовали на 2 месяца.
В Сети появилось видео с "признанием" Софьи Сапеги, что она является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси" и публиковала личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.
Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске