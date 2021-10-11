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"Дельта" набирает обороты в Украине: список городов-лидеров по заболеваемости

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
11 октября, 12:04
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У инфицированного человека могут быть симптомы 7-8 дней
Штамм "Дельта" в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Штамм "Дельта" в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день 95% случаев выявленных случаев заражений коронавирусом в Украине приходятся на штамм "Дельта". У инфицированного человека могут быть симптомы 7-8 дней.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко изданию "Голос Америки".

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Особенности "Дельты" на территории Украины

Как сообщил Ляшко, в Украине инфицированный человек может иметь симптомы 7-8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%.

"Таких людей трудно вытащить, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких", – отметил министр.

Города-лидеры по распространению вируса в Украине

Ляшко сообщил, что на сегодняшний день среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города – Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.

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Кроме этого, по статистике Минздрава, в пересчете на 100 тысяч населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

"Дельта" считается самым опасным штаммом коронавируса / Коллаж "Сегодня"
"Дельта" считается самым опасным штаммом коронавируса / Коллаж "Сегодня"

Карантин в Украине

Сейчас все области находятся в желтой зоне карантина, однако показатели большинства регионов уже соответствуют оранжевой зоне.

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Какие области могут стать "оранжевыми":

  • Волынская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая;
  • Черниговская.

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