"Дельта" набирает обороты в Украине: список городов-лидеров по заболеваемости

У инфицированного человека могут быть симптомы 7-8 дней

Штамм "Дельта" в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день 95% случаев выявленных случаев заражений коронавирусом в Украине приходятся на штамм "Дельта". У инфицированного человека могут быть симптомы 7-8 дней.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко изданию "Голос Америки".

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Особенности "Дельты" на территории Украины

Как сообщил Ляшко, в Украине инфицированный человек может иметь симптомы 7-8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%.

"Таких людей трудно вытащить, их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких", – отметил министр.

Города-лидеры по распространению вируса в Украине

Ляшко сообщил, что на сегодняшний день среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города – Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.

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Кроме этого, по статистике Минздрава, в пересчете на 100 тысяч населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

"Дельта" считается самым опасным штаммом коронавируса / Коллаж "Сегодня"

Карантин в Украине

Сейчас все области находятся в желтой зоне карантина, однако показатели большинства регионов уже соответствуют оранжевой зоне.

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Какие области могут стать "оранжевыми":

Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Полтавская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская.

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