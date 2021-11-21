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"Дельта Плюс" спровоцирует новый пик заболеваемости коронавирусом – названа дата

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
21 ноября, 21:18
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В настоящее время доля нового штамма в заболеваемости среди жителей Херсонской области составляет 10-15%.
В Украине через несколько недель возможен новый пик заболеваемости коронавирусом.
В Украине через несколько недель возможен новый пик заболеваемости коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории нескольких регионов Украины обнаружили циркуляцию разновидности штамма "Дельта", так называемого "Дельта Плюс". Он повлечет за собой новый пик заболеваемости коронавирусом уже в декабре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный государственный санитарный доктор Херсонской области Юрий Ромаскевич.

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"По предварительным расчетам доля нового штамма в заболеваемости среди жителей Херсонской области составляет 10-15%. Учитывая, что все три предыдущие волны были вызваны разными штаммами COVID-19, могу спрогнозировать второй пик этой волны с началом роста 10-15 декабря 2021 года. Его продолжительность и подъем сможем вычислить дней через 7-8", – заявил Юрий Ромаскевич.

При этом количество больных и госпитализированных будет зависеть от уровня вакцинации и соблюдения ограничительных мер. Сейчас в области наблюдается снижение показателей заболеваемости и загрузки коек пациентами с COVID-19.

Что известно о "Дельте Плюс"?

В Украине зафиксирован новый подтип штамма коронавируса "Дельта" – AY.4.2, который еще называют "Дельта Плюс". Он распространяется на 10-15% быстрее своих "родственников".

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Этот подтип может быть наиболее заразен среди всех вариаций коронавируса. По данным ученых, вариации "Дельты" больше влияют не на тяжесть переноса болезни, а на ускорение передачи коронавируса.

Британские ученые проводят исследования, которые помогут понять, насколько опасен может быть новый штамм, вызывающий COVID. В то же время эксперты успокаивают, уверяя, что новая мутация вряд ли сможет обойти современные вакцины.

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