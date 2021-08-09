"Дельта"-штамм коронавируса в Украине: когда начнется широкая диагностика

Главный санврач Украины рассказал, когда Минздрав планирует обеспечить все области точными и быстрыми тестами на индийский штамм COVID

Тестами на "Дельта"-штамм обещают обеспечить каждую область / Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство здравоохранения планирует обеспечить все области Украины специфическими ПЦР-системами в ближайший месяц, что даст возможность быстро выявлять штамм коронавируса "Дельта". На данный момент в Украине есть несколько тысяч таких систем.

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Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в интервью "Радио Свобода".

Он объяснил, что пока лаборатории могут выявлять "дельту" двумя путями – геномным секвенированием и с помощью специфических ПЦР-систем.

Так, три государственные лаборатории имеют возможности для диагностики с помощью геномного секвенирования. Еще более пяти или шести таких лабораторий находятся в частной собственности.

Кроме того, часть лабораторий, по словам Кузина, уже имеет специфические ПЦР-системы, которые позволяют достаточно быстро обнаружить именно мутацию "дельта".

"На уровне Центра общественного здоровья у нас почти 2 тысяч таких тестов (ПЦР-систем. – Ред.). На уровне областей также несколько тысяч уже есть. И надеемся, что к осени мы сможем такие тест-системы обеспечить на уровне каждой области", – заявил главный санврач.

Как лечат "дельта"-штамм

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Кузин также рассказал, что сейчас больных, инфицированных штаммом "дельта", лечат по тому же протоколу, что и пациентов с другими штаммами.

"Тактика лекарственная не будет отличаться по отношению к любому штамму коронавирусной болезни. Поэтому изучение именно того или иного штамма – это зона интересов врачей-эпидемиологов. Потому что в отношении таких людей надо более тщательно отслеживать контактных лиц и применять противоэпидемические мероприятия", – сказал Кузин.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Мы также писали, что в Украине уже зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса "Дельта" – в Киеве умер один из госпитализированных с "Дельта"-штамом COVID-19 пациентов Александровской больницы.

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