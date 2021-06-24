"Дельта"-вариант нашли в Украине: будет ли новая волна заболеваемости

Версию о лабораторном происхождении коронавируса рассматривают всерьез. В США проводят расследование / Фото: Pixabay
"Дельта"-вариант коронавируса уже в Украине. Новый штамм вируса обнаружили у матери и ребенка, которые вернулись в Украину из России.
Штамм "Дельта" в 1,6 раза агрессивней, чем предыдущие варианты, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,5 раза чаще – к реанимацию.
Именно этот вариант вызвал ужасную волну заболеваемости в Индии. Этот штамм быстро вытесняет другие, и в 92 странах мира он уже стал доминирующим, сообщают в ВОЗ.
В Великобритании, несмотря на высокий уровень вакцинации, ухудшилась эпидситуация, и там решили не ослаблять карантин.
В России тоже начался всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса. В стране в сутки умирает 500 людей.
В Украине уже готовятся вводить новые карантинные ограничения из-за угрозы новой волны заболеваемости.
К чему готовится Украине?
Пока в Украине заболеваемость продолжает спадать. Последние дни в Украине выявляют примерно 736 новых больных в день, а количество летальных случаев – 41 в день.
Однако "дельта"-вариант может вскоре все изменить. Для начала вспышки достаточно небольшого количества инфицированных – вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии.
Динамика заболеваемости в некоторых странах Европы после прихода "дельта"-варианта
В Украине штамм может быстрее распространиться, чем у западных соседей, прогнозируют в НАН Украины. Этому есть две причины: низкий уровень вакцинации (4%) и большая миграция с РФ.
"В Московской области число госпитализаций уже три недели растет на 40% за неделю, а свободными остаются менее 11% коечного фонда. Для сравнения: недельные темпы роста числа госпитализаций в Украине во время мартовско-апрельской волны никогда не превышали 30%, а в Киеве превышение отметки в 40% наблюдалось только в течение одной недели на начальном этапе роста. Ослабление для тех, кто прибывает из временно оккупированных территорий усиливают риски быстрой вспышке на Востоке страны, вызванной штаммом "Дельта", – отмечают в НАНУ.
То, что штамм в Украине для врачей не новость, говорит Инна Андрусович, инфекционист.
Пока из-за дельта-варианта в Украине ввели тестирование в пунктах пропуска экспрес-тестами на антиген всех, кто прибывает из Индии, Великобритании, России, Португалии. С положительным результатом не будут пускать в страну. Правда, указанная норма начнет действовать с 25 июня.
Поможет ли вакцина от "дельта"-варианта?
Те, кто переболел ранее любым вариантом, и для тех, кто вакцинировался любой вакциной, "дельта"-вариант не страшен, говорит Алла Мироненко, вирусолог Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского.
Алла Мироненко
вирусолог и заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского
"Полной информации пока нет. Но по крайне мере, AstraZeneca и Pfizer заявили о том, что вакцина защищает против индийского варианта".
Исследование в Великобритании показало, что вакцины AstraZeneca и Pfizer дают такой же уровень защиты от варианта "Дельта", как и против более раннего варианта "альфа".
Так, две дозы AstraZeneca на 60% эффективны против симптомов варианта "Дельта", а Pfizer – на 88%.
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Данных о CoronoVac, который используется в Украине, нет.
"Есть основа вакцины, нацеленная на оболочку вируса. И любой вариант вируса имеет основу, которая содержится в вакцине. Поэтому даже если вакцина не защитит на 100% от легкой формы, то защитит от тяжелого заболевания", – говорит Инна Андрусович.
Все вакцины, которые используются в Украине, утверждены Всемирной организацией здравоохранения.
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Почему снижение заболеваемости не значит улучшение эпидситуации?
Несмотря на то, что в Украине ослабили карантин этим летом, маски и дистанция остаются обязательными в зеленой зоне.
Риск госпитализаций при дельта-варианте выше, чем у британского штамма. Коллаж: Reuters/Pixabay
Однако многие восприняли, что зеленая зона означает победу над коронавирусом и что уже все хорошо, замечает Татьяна Чумаченко, эпидемиолог.
Татьяна Чумаченко
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета
"Угроза не миновала. Слишком много источников инфекций неизолированных – это и бессимптомные люди, и люди, которые не идут к врачу. Поэтому ничего другого, кроме маски и дистанции, нет. Все равно каждый день число больных и умерших растет, даже если на 500-700 человек. Это свидетельство того, что вирус никуда не делся, даже если кажется, что заболеваемость падает. Но если взять заболеваемость за месяц или год, то она постоянно растет. Люди продолжают умирать. Ситуация остается опасной и каждый должен понимать, что здоровье в его руках".
Татьяна Чумаченко советует при первой возможности привиться, не пренебрегать масками и дистанцией. Пока очень мало привито населения, чтобы коронавирус прекратил циркуляцию.
Ранее мы сообщали, что в Индии в штате Махараштра, который является "лидером" по заболеваемости "черной плесенью", обнаружили 20 случаев заражения новой мутацией индийского штамма COVID-19, который мог повысить заразность вируса. Новому варианту уже присвоили название Delta+.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
Инна Андрусович
врач-инфекционист Харьковской поликлиники № 8
"Подозрения, что вариант циркулирует в Украине, уже были в начале июня. То, что это подтвердилось лабораторно – это хорошо, поскольку теперь будем знать наверняка, с чем имеем дело. Летний всплеск заболеваемости может быть, поскольку люди расслабились, перестали соблюдать масочный режим, дистанцию, гигиену рук, многие уехали в отпуска. Но думаю, что увеличение будет не большим".