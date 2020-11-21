День Достоинства и Свободы: в Сети проходит флешмоб #бути_гідним

Пользователи интернета делятся воспоминаниями об Оранжевой революции и Евромайдане

В субботу, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы, который установили в честь событий Оранжевой революции и Евромайдана.

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В 2004 году 21 ноября состоялись выборы президента, на которых победил Виктор Янукович. После оглашения результатов выборов на Майдане Независимости собрались тысячи протестующих, которые были возмущены фальсификациями.

В 2013 году 21 ноября на Майдане Независимости собрались украинцы, которые требовали продолжить евроинтеграцию и были против курса на Россию. Протесты стоили жизни многим гражданам.

В Сети проходит флешмоб #бути_гідним. Пользователи интернета делятся воспоминаниями и размышлениями об Оранжевой революции и Евромайдане.

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К слову, в Киеве 21 ноября на Аллее Героев Небесной Сотни прошел молебен и возложение цветов у часовни архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ.

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