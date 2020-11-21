День Достоинства и Свободы: Зеленский почтил Героев Небесной Сотни

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве была установлена корзина цветов

В субботу, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.

"В течение 29 лет независимости Украины состоялся ряд революций: украинцы отстаивали европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, а также достижения достойного уровня жизни и труда граждан. Непобедимым является лишь тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство. Мы должны обобщить и переосмыслить нравственный опыт разных поколений украинцев, которые боролись за демократические ценности, права и свободы", – отметил глава государства.

В тренде Выборы мэров в Борисполе и Новгороде-Северском обязали провести побыстрее

Реклама

Ранее мы писали, как Украина праздновала День Достоинства в 2019 году.

Напомним, украинские знаменитости вспомнили события Евромайдана в прошлом году и призвали украинцев быть самодостаточными и сплоченными.

Смотрите видео – Кулеба сравнил Майдан с событиями в Беларуси:

Видео: Facebook / МИД Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама