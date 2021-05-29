Українська
$ 27,53
33,57
  1. Последние новости Украины

День Киева и акция в поддержку Стерненко – анонсы СЕГОДНЯ

29 мая, 06:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мы собрали все самые важные предстоящие события 29 и 30 мая в Украине

В субботу и воскресенье, 29 и 30 мая, отмечается День Киева. В столице пройдут праздничные мероприятия.

Реклама

Суббота, 28 мая

9:30 – детские велогонки "Дивогонки" (Дарницкий р-н, Парк Партизанской Славы);

13:30 – празднование Дня Киева в "Парке Киевская Русь";

Воскресенье, 29 мая

Реклама

9:00 – 28-й "Пробег под каштанами";

В тренде
Оргия в форме копов и с горой кокаина: видео украинской порно-вечеринки в Дубае
Киевлянин Виталий Гречин развлекается с моделями в Дубае. Коллаж "Сегодня"

18:00Мирная акция за справедливый суд" в поддержку Сергея Стерненко";

Празднование Дня Киева в "Парке Киевская Русь".

Ранее мы сообщали, что синоптики обещают после дождливого и теплого мая адскую жару под 40 градусов в июне, но без дождей не обойдется.

Также напомним, по прогнозу народного синоптика, начало июня в Украине будет дождливым, потом две недели тепла и солнца, а в конце месяца очередной циклон устроит "потоп".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Циклон накроет всю Украину, но будет тепло: где в пятницу ждать до +30
Циклон накроет всю Украину, но будет тепло: где в пятницу ждать до +30Украина
На курорте в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки Украины
На курорте в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки УкраиныУкраина
Будет два
Будет два "потопа": народный синоптик удивил прогнозом на июньУкраина
Подорожание проезда в киевском метро: сколько платят в других странах
Подорожание проезда в киевском метро: сколько платят в других странахЭкономика
Газ не стал дешевле:
Газ не стал дешевле: "Нафтогаз" и другие поставщики установили тарифы на июньЖКХ
Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)
Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)Экономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять