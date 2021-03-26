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День Национальной гвардии: семь главных фактов о знаковом подразделении

26 марта, 11:51

Виталий Семченко Виталий Семченко

Бойцы этой структуры одними из первых встали на защиту государства

Спикер МВД Артем Шевченко представил семь фактов о Национальной гвардии Украины в честь годовщины со дня создания этого подразделения.

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Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

  • более 40 тыс. личного состава (точное количество писать нельзя, но законом о НГУ предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тыс.);
  • 40 526 участников боевых действий (из них 1238 женщин);
  • 1536 отмечены государственными наградами, в том числе 196 посмертно;
  • пять Героев Украини (посмертно): генерал-майор Сергей Кульчицкий, генерал-майор Александр Радиевский, лейтенант Богдан Завада, сержант Сергей Михальчук, солдат Евгений Тельнов;
  • всего – 229 погибших в АТО/ООС, 913 раненых и травмированных на войне, 13 пропавших без вести.

/ Фото: Facebook

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Напомним, сегодня в Украине отмечают День Национальной гвардии, которая появилась как реакция украинских патриотов на оккупацию Крыма. Бойцы этой структуры одними из первых встали на защиту государства в 2014 году.

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Это Национальная гвардия участвовала в боях за Славянск в апреле 2014-го и в боях за Мариуполь – в мае, приняв на себя первый огонь войны на Донбассе. Все, что нужно знать о Нацгвардии, – читайте в материале "Сегодня".

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МВД нацгвардия Артем Шевченко
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