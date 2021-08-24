Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Парад в Киеве, зеленка для Порошенко и визит Макрона – главные новости СЕГОДНЯ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 августа, 20:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
24 августа Украина отметила 30-летие своей независимости, ВР утвердила Большой Государственный Герб, а Россия отказалась от "Крымской платформы"

Украина торжественно отметала 30-летие Независимости, Кремль дал ответ относительно своей подписи под декларацией "Крымской платформы", а хулиган напал на пятого президента страны Петра Порошенко.

Реклама

Сайт "Сегодня" собрал самые важные события 24 августа 2021 года.

Главный юбилей страны

В Киеве прошел парад по случаю 30-летия Независимости Украины. Военные расчеты прошли по площади Независимости и Крещатику, в шествии принимала участие военная техника и авиация. Присоединились войска стран-союзников.

Парад кораблей прошел в Одессе. Военные показали воздушные, морские и статистические вооружения и технику под сопровождение военного духового оркестра.

Реклама

Лидеры десятков стран мира, короли и королевы передали наилучшие пожелания Украине и ее гражданам.

Читайте также:

Большой Государственный Герб

В Верховной Раде прошло торжественное заседание парламента, во время которого депутаты приняли в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины, который ранее предложил принять президент Украины Владимир Зеленский.

"За" принятие за основу законопроекта проголосовали 257 депутатов.

Марш ветеранов

После военного парада и завершения государственных торжеств на Крещатика там состоялся Марш защитников Украины, на который вышли ветераны войны на Донбассе, их семьи и волонтеры. Сайт "Сегодня" вел прямую трансляцию этого мероприятия.

Реклама

Марш защитников Украины собрал несколько тысяч ветеранов, волонтеров и семей погибших на Донбассе / Фото "Сегодня"
Марш защитников Украины собрал несколько тысяч ветеранов, волонтеров и семей погибших на Донбассе / Фото "Сегодня"

Киевляне и гости столицы очень тепло встретили марш, постоянно хлопая ветеранам и скандираю "Спасибо!".

Ответ Кремля

Министерство иностранных дел России отвергло предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к "Крымской платформе".

"Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", – заявила по поводу приглашения, озвученного 23 августа, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Поздно вечером стало известно, что уже завтра, 25 августа, возобновляется работа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Зеленка для экс-президента

Реклама

Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда он направлялся к Кабмину. Злоумышленника быстро задержали.

Пятый президент Украины в зеленке и подозреваемый. Фото: коллаж "Сегодня"
Пятый президент Украины в зеленке и подозреваемый. Фото: коллаж "Сегодня"

Визит Макрона

Сегодня стало известно, что до конца этого года нашу страну планирует посетить президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на совместном брифинге с главой французского МИД Жан-Ив Ле Дрианом.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Опрос
Одесса
Донбасс
Запад
Днепр
Харьков
Крым
Срочно
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять