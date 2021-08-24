Парад в Киеве, зеленка для Порошенко и визит Макрона – главные новости СЕГОДНЯ

24 августа Украина отметила 30-летие своей независимости, ВР утвердила Большой Государственный Герб, а Россия отказалась от "Крымской платформы"

Украина торжественно отметала 30-летие Независимости, Кремль дал ответ относительно своей подписи под декларацией "Крымской платформы", а хулиган напал на пятого президента страны Петра Порошенко.

Реклама

Сайт "Сегодня" собрал самые важные события 24 августа 2021 года.

Главный юбилей страны

В Киеве прошел парад по случаю 30-летия Независимости Украины. Военные расчеты прошли по площади Независимости и Крещатику, в шествии принимала участие военная техника и авиация. Присоединились войска стран-союзников.

Парад кораблей прошел в Одессе. Военные показали воздушные, морские и статистические вооружения и технику под сопровождение военного духового оркестра.

Реклама

Лидеры десятков стран мира, короли и королевы передали наилучшие пожелания Украине и ее гражданам.

Большой Государственный Герб

В Верховной Раде прошло торжественное заседание парламента, во время которого депутаты приняли в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины, который ранее предложил принять президент Украины Владимир Зеленский.

"За" принятие за основу законопроекта проголосовали 257 депутатов.

Марш ветеранов

После военного парада и завершения государственных торжеств на Крещатика там состоялся Марш защитников Украины, на который вышли ветераны войны на Донбассе, их семьи и волонтеры. Сайт "Сегодня" вел прямую трансляцию этого мероприятия.

Реклама

Марш защитников Украины собрал несколько тысяч ветеранов, волонтеров и семей погибших на Донбассе / Фото "Сегодня"

Киевляне и гости столицы очень тепло встретили марш, постоянно хлопая ветеранам и скандираю "Спасибо!".

Ответ Кремля

Министерство иностранных дел России отвергло предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к "Крымской платформе".

"Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", – заявила по поводу приглашения, озвученного 23 августа, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Поздно вечером стало известно, что уже завтра, 25 августа, возобновляется работа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Зеленка для экс-президента

Реклама

Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда он направлялся к Кабмину. Злоумышленника быстро задержали.

Пятый президент Украины в зеленке и подозреваемый. Фото: коллаж "Сегодня"

Визит Макрона

Сегодня стало известно, что до конца этого года нашу страну планирует посетить президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на совместном брифинге с главой французского МИД Жан-Ив Ле Дрианом.