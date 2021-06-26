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День открытых дверей в Раде и Игры Непокоренных в Черкассах – анонсы СЕГОДНЯ на выходные 26 и 27 июня

26 июня 2021 7:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мы собрали все самые важные предстоящие события 26 и 27 июня в Украине

В Киеве будут устанавливать рекорд, в Ирпене открывать новый реабилитационный центр по американскому образцу, а в Черкассах будут меряться силой ветераны.

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Суббота, 26 июня

9:00 – у здания Верховной Рады на площади Конституции откроется выставка ко Дню Конституции на тему: "Украинская государственность: истоки, этапы становления и развития";

9:30 – на Трухановом мосту в Киеве установят рекорд Украины по одновременному скоплению мототехники в одном месте – квадроциклов, мотоциклов и гидроциклов;

17:00 – в Ирпене откроют новое помещение реабилитационного центра "Next Step Ukraine", который был создан по образцу Next Step Fitness в Лос-Анджелесе и оказывает помощь украинским ветеранам и военным с тяжелыми травмами центральной нервной системы.

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Помимо того с 26 по 28 июня по случаю Дня Конституции Украины в здании Верховной Рады пройдут дни открытых дверей – все желающие смогут посетить здание парламента. Им покажут высокохудожественное издание "Конституция Украины", флаг Независимости, который внесли зал пленарных заседаний Рады 24 августа 1991 года, гостевую ложу балкона зала пленарных заседаний, а также ознакомят с архитектурным наследием здания украинского парламента.

Воскресенье, 27 июня

19:00 – в Киевском академическом театре оперы и балета для детей и юношества состоится гала-концерт по случаю закрытия 39-го театрального сезона.

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В Черкассах пройдут всеукраинские ветеранские соревнования "Игры Непокоренных. Черкассы". Соревнования будут проходить в девяти дисциплинах на двух разных локациях в течение всего дня:

  • легкая атлетика (бег на 100 м, 400 м и 1500 м, толкание ядра, метание диска, прыжки в длину);
  • пауэрлифтинг (жим лежа);
  • гребля на тренажерах (спринт 1 мин, выносливость 4 мин);
  • велоспорт.

К участию в соревнованиях зарегистрировался 131 ветеран и военнослужащий.

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Напомним, что в этот день прогнозируют солнечную и жаркую погоду почти на всей территории страны. Местами температура воздуха перевалит за 30 градусов.

Также вы можете узнать, на какие мероприятия сходить и где отдохнуть в ближайшие выходные.

О чем говорили в Украине и мире 25 июня, смотрите в видеосюжете:

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