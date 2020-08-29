День памяти защитников: в Украине вспоминают погибших героев

В Сети вспоминают бойцов, которые отдали жизнь за Украину

Сегодня, 29 августа, в День памяти защитников Украины в Сети трогательно вспоминают погибших бойцов.

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"Вечная память и слава защитникам Украины, отдавшим свои жизни в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Земной поклон и искренние соболезнования семьям погибших героев. Сил и терпения достойно пройти через все испытания воинам, потерявшим на этой войне здоровье. Из таких памятных дат и победных вех пишется новейшая история Украины. Революция Достоинства и современная война за независимость укрепили нашу нацию – нацию непокоренных", – пишет главнокомандующий ЗСУ Руслан Хомчак.

"Склоним наши головы и почтим память наших Героев, отдавших самое ценное, что было – свою жизнь – за свободное мирное небо над Украиной, за детский смех, за нашу свободу", – призывает экс-министр обороны Украины Степан Полторак.

"Боль и благодарность побуждают нас помнить обо всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины... За освобождение украинской земли. Украинские воины демонстрируют всему миру свободолюбивый, жертвенный, непокоренный украинский дух. Верю, благодаря героическому примеру павших, наши воины одержат победу в будущем", – говорит нардеп Петр Порошенко.

"Все происходило, как будто сегодня, но уже прошел шестой год и в шестой раз вся Украина чтит память погибших в Иловайском котле – одной из самых кровавых трагедий современной истории. Иловайская операция стала символом героизма и самоотверженности. Она навсегда останется в новейшие страницы истории нашего государства ужасным итогом: одновременно в одном месте погибло почти 500 украинских бойцов, почти такое же количество пропавших без вести", – напоминает батальон "Донбасс".

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Как известно, День памяти погибших защитников Украины был утвержден президентом Владимиром Зеленским в прошлом году. Датой было выбрано 29 августа, потому что именно в этот день в 2014 году в Иловайском котле погибло наибольшее количество бойцов.

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