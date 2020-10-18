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День пройдет без дождей: синоптики дали прогноз на 18 октября

18 октября, 07:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

Температура воздуха в воскресенье будет колебаться от 8 до 19 градусов тепла

В воскресенье, 18 октября, во всех областях Украины без осадков, температура воздуха будет колебаться от 8 до 19 градусов тепла.

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Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Прохладнее будет в западных регионах страны: в Ивано-Франковской и Львовской областях днем ожидается 8-10 градусов тепла. Самая теплая погода будет в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму: 17-19 градусов выше нуля.

Прогноз погоды 18 октября

Прогноз погоды 18 октября

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В Киеве ожидается 9-11 градусов тепла.

Напомним, первый снег в Украине синоптики прогнозируют уже в конце октября.

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