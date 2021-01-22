День святого Валентина: ТОП ювелирных подарков для женщин

Когда елочные украшения отправляются в шкаф, а шампанское и мандарины уже теряют свою особую новогоднюю магию, пора готовиться к следующему празднику, ведь времени осталось совсем немного. Витрины магазинов постепенно наполняются открытками, плюшевыми мишками, шоколадными сердечками и прочей атрибутикой, а это значит, что приближается самый романтичный день в году – праздник всех влюбленных. Этот день наполнен любовью и нежностью, флюиды можно почувствовать даже в воздухе, и каждый стремится удивить свою половинку идеальным подарком, который без слов продемонстрирует искренние чувства. С этой задачей наилучшим образом справится драгоценный подарок – ювелирные украшения сохранят свой волшебный блеск даже спустя много лет и день за днем ​​будут напоминать любимой о вас, возвращая к теплым воспоминаниям и вызывая улыбку на лице. Если вы пока не определились с моделью украшения, которое идеально подойдет вашей избраннице и в полной мере выразит ваши к ней чувства, предлагаем вашему вниманию подборку беспроигрышных вариантов подарка на день Святого Валентина.

Если не кольцо, то что?

В подарок жене или невесте уместно дарить кольцо с драгоценными камнями, но что же делать, если вступать в брак вы пока не планируете или же банально не знаете размер пальца и не хотите рисковать? Не волнуйтесь, есть множество романтических подарков, не хуже роскошных колец, но не привязанных к тематике предложения руки и сердца.

Мы подобрали несколько актуальных вариантов, которые гарантированно придутся по вкусу каждой девушке:

изящное золотое колье, декорированное надписью "Love";

тематический браслет с ключиком и замком в форме сердца;

нежная подвеска в виде ключика – очень символический подарок в день влюбленных;

серьги, украшенные символом бесконечности с блестящими фианитами.

В общем, вы можете выбрать любые драгоценные украшения, увенчанные сердцами, романтическими надписями и символами, цветами и прочими декорациями, связанными с нежными чувствами. Ценный золотой подарок будет радовать глаз на протяжении многих лет, в то время как цветы и сладости забудутся уже через неделю.

Дела сердечные

Сердце – это, несомненно, главный символ Дня влюбленных. Все открытки, конфеты, сувениры, приуроченные к романтическому празднику, сделаны в форме сердца или украшены разнообразными сердечками. А значит, любое украшение, оформленное в соответствующей стилистике, будет удачным подарком.

На страницах интернет-магазина "Столичной Ювелирной Фабрики" вы найдете разнообразные кольца, серьги, браслеты, колье и подвесы с важнейшим символом праздника 14 февраля. Если сомневаетесь в выборе украшения, то советуем учитывать следующие факторы:

Выберите цвет золота: красный, белый или желтый – тот, который девушка чаще всего выбирает в повседневной жизни, чтобы подарок подходил к остальным ее украшениям.

Обязательно обратите внимание на стиль одежды и украшений, которые уже присутствуют в гардеробе. Девушкам, которые выбирают более сдержанные образы, лучше дарить лаконичные и минималистичные дизайны, а поклонницам ярких и смелых нарядов можно приобрести более массивные и объемные ювелирные украшения.

Прислушивайтесь к пожеланиям вашей избранницы. Наверняка, она не раз обмолвилась о том, что к цепочке не плохо бы приобрести оригинальную подвеску или вышла новая коллекция, о серьгах из которой она так пылко мечтает.

Главный совет – отталкивайтесь в первую очередь от предпочтений самой девушки. Никто лучше вас не знает, какой именно подарок сделает ее счастливой.

Цвет любви

Возможно, не каждой женщине понравятся нежные украшения с сердечками и ключиками, но и здесь мы знаем, как выбрать прекрасный подарок с романтическим подтекстом. Обратите внимание не на форму отделки, а на цвет!

Украшения в красных оттенках или с камнями цвета страсти и любви непременно приятно удивят вашу возлюбленную. Кольцо с рубином или серьги, декорированные гранатами, станут шикарным дополнением к элегантному женскому имиджу. Красный камень, окруженный ослепительным сиянием прозрачных фианитов или бриллиантов, способен переливаться еще более глубокими и насыщенными оттенками.

Несмотря на всю популярную тематическую символику, существует подарок, который осчастливит всех женщин, независимо от возраста, темперамента и вкуса. Речь идет о наиболее желанных драгоценных камнях в мире – бриллиантах. Их роскошный блеск всегда ассоциируется с вечной любовью, верностью и преданностью, ведь в мире не сыскать ничего более крепкого и прочного, чем безупречный бриллиант.

Обертка имеет значение!

Когда подарок уже выбран, время позаботиться о подаче, ведь атмосфера занимает далеко не последнее место в создании романтического настроя. Позаботьтесь об особенном настроении, возьмите букет ее любимых цветов и положите украшение в футляр или в тематическую коробочку, чтобы ювелирный подарок выглядел максимально презентабельно. Тем самым вы дополнительно подарите девушке невероятное ощущение интриги, пока она открывает упаковку и строит догадки о ее содержимом.

За 20 лет безупречной работы "Столичная Ювелирная Фабрика" объединила огромное количество влюбленных сердец. Ювелирные украшения – лучший подарок, ведь невероятный блеск, который не тускнеет с годами, будет ежедневно напоминать парам о романтических моментах их отношений, поддерживая пламя любви и страсти. Напомните своей второй половинке, насколько важное место она занимает в вашей жизни.

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