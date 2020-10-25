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"День тишины" в Украине: 29 уголовных дел и более 100 протоколов

25 октября, 00:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Полиция получила 891 заявление о нарушениях

В Национальную полицию по состоянию на 21:00 субботы, 24 октября, поступило 891 заявление и сообщение о нарушениях, по 29 из них открыли уголовные производства.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В полиции рассказали, что большинство зафиксированных нарушений (507) связаны с незаконной агитацией, причем больше всего такой агитации было на билбордах – 218 и в зданиях – 125.

Больше всего нарушений было в следующих областях: в Днепропетровской – 62, Ровенской – 59, Донецкой – 48 и Харьковской – 44, Львовской – 35.

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Полицейские составили 109 протоколов о совершении административных правонарушений избирательного законодательства, почти половина из них – нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации, также много нарушений в изготовлении и распространении печатных материалов предвыборной агитации.

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Что касается 29 фактов, сведения по которым внесены в Единый реестр досудебных расследований, то 24 были совершены непосредственно в "день тишины".

Напомним, полиция Киева по состоянию на 24 октября открыла 79 уголовных производств и составила 240 протоколов о нарушениях избирательного законодательства.

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