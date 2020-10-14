День отважных и несокрушимых: Зеленский поздравил украинцев с Днем защитника (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитников Украины, 14 октября, участвует в церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и присвоении почетных наименований боевым военным частям.

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Об этом сообщается в Офисе президента.

Церемония началась с гимна Украины, после чего президент выступил с речью.

"Сегодня для каждого украинца важный и действительно великий день – День защитника Украины. День отважных и несокрушимых, день мужественных и непобедимых. День тех, благодаря кому мы находимся здесь, на своей земле, под своим сине-желтым флагом", - сказал Зеленский.

Также президент объявил минуту молчания в честь погибших защитников страны.

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Зеленский отметил, что сегодня 80-й день прекращения огня и он надеется, что так будет и в дальнейшем.

"Мы очень быстро привыкаем к хорошему, воспринимаем это как обычное положение дел. Но не должны забывать, когда мы ужинаем в ресторане, едем с друзьями на пикник, играем со своими детьми, развлекаемся, путешествуем, одним словом – живем, есть те, кто с оружием в руках днем и ночью, в жару и холод, защищает нашу родину, чтобы все мы могли жить обычной жизнью, а Украина имела самостоятельность и независимость. Давайте об этом никогда не забывать и благодарить защитников каждый день, а не только в праздник", – добавил он.

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После выступления президента курсанты в его присутствии приносили клятву лицеиста.

Также глава страны почтил память погибших украинских воинов. Он возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.

Реклама / Фото: Офис Президента Украины

Напомним, сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитника Украины. Эта дата была утверждена указом пятого президента Украины Петра Порошенко в 2014 году.

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