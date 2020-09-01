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День знаний на Донбассе: первоклассников поздравили благотворители и спортсмены

1 сентября, 15:49

Геннадий Петренко

Уже более 17 тысяч первоклассников получили фирменные портфели с канцелярией

Седьмой год подряд Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" в День знаний проводят для первоклассников Донетчины социальную акцию, призванную оказать поддержку новоиспеченным школьникам и их родителям.

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1 сентября благотворители и хоккеисты посетили торжественные линейки в 66 школах и интернатах Константиновки, Дружковки, Краматорска, Святогорска, Славянска, Николаевки, Покровска, пгт Алексеево-Дружковка и с. Сосновое, а также Ильиновской ОТГ, Константиновского и Покровского районов. Они поздравили 2 =000 первоклашек с началом учебного года и вручили брендированные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями и сладостями.

Хоккеисты Максим Разумов и Андрей Григорьев пожелали им хороших оценок и достижения поставленных целей, пригласили ребят присоединиться к большой спортивной семье и параллельно с учебой заниматься хоккеем и фигурным катанием. Свои поздравления детям передал и Президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

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"Поздравляю всех школьников Украины с Днем знаний! Сегодня знаменательный день: после длительного карантина они наконец-то сели за парты, встретились с друзьями и классными руководителями. Первый звонок всегда особенный для первоклассников. Желаю им удивительных открытий, интересных знакомств, достичь высот в учебе, быть гордостью своей семьи, родного города и страны. Мой Фонд систематически реализует образовательные проекты для школьников и студентов, я уверен, нынешние первоклассники в будущем станут их достойными участниками и победителями. В добрый путь!", – говорит Борис Колесников.

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Также благотворители поздравили с 30-летием Константиновскую общеобразовательную школу №6 и передали в качестве подарка музыкальное звуковое и компьютерное оборудование – акустическую систему, микшерный пульт, радиосистему, микрофоны и ноутбук.

"Благодарю Бориса Викторовича за то, что он ежегодно делает День знаний еще более особенным и торжественным: передает фирменные рюкзаки и сладости школьникам, помнит о важных для нас датах, как, например, юбилей нашей школы. Мы очень ценим его поддержку, внимание, доброту и заботу о детях Донбасса", – рассказывает Александр Резниченко, директор Константиновской общеобразовательной школы №6.

Напомним, за семь лет проведения социальной акции, посвященной Дню знаний, фирменные портфели с канцелярией получили более 17 000 первоклассников Донецкого региона. Благотворители стремятся оказать поддержку молодежи и образовательным учреждениям, вырастить здоровое молодое поколение, воспитать новую спортивную элиту Украины.

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день знаний Борис Колесников
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