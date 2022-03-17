"Денацификация" продолжается: оккупанты разбомбили мемориал Второй мировой войны

На Харьковщине продолжают сбивать российские самолеты, которые наносят авиаудары по мирным жителям

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Изюме Харьковской области российские оккупанты в результате авиаудара по городу повредили мемориал памяти Второй мировой войны.

Об этом сообщил председатель Изюмского горсовета Максим Стрельников в Facebook.

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"Теперь враги стремительно теряют превосходство в воздухе, но посмотрите, что эти варвары успели сделать с нашим городом. Они разрушили Мемориал памяти Второй мировой войны на Кремянце. Одна из стел памятника упала от их авиабомбардировки. Фашисты! Не забудем! Не простим!" – написал Стрельников.

Он добавил, что сегодня в небе над Изюмом летают только квадрокоптеры, потому что вчера ВСУ сбили над городом 2 самолета и один вертолет российских оккупантов.

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