Денег нет. Половина украинцев не пойдут в отпуск летом – опрос

Опрос показал, что более трети украинцев в отпуск не собираются

Сколько жителей страны не поедут отдыхать. Фото: коллаж "Сегодня"

Более 50% украинцев планируют поехать этим летом в отпуск, более 30% – уверены, что останутся дома и немного больше 12% затрудняются пока ответить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Gradus.

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Так, среди опрошенных 51,5% планируют отдыхать, 36,3% – не планируют, 12,2% – трудно ответить на данный вопрос.

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Исследование показывает, что больше всего собирается отправиться на отдых молодежь:

возраст от 18 до 24 лет – 55%,

возраст от 25 до 34 лет – 47,7%,

возраст от 35-44 лет – 56,2%,

возраст от 45 до 54 лет – 50,9%,

возраст от 55 до 60 лет – 46,9%.

Причины, по которым украинцы не поедут в отпуск этим летом

нет денег на отпуск – 52,3%,

в отпуск пойду, но осенью или зимой – 14,7%,

не хочу, я лучше поработаю/поучусь – 12,8%,

боюсь потерять работу – 10,8%,

не отпускают на работе – 8,2%,

я уже был (а) в отпуске в этом году – 7,4%,

не хочу рисковать из-за пандемии COVID-19 – 6,8%,

нет уверенности в том, что откроют границы с теми странами, которые меня интересуют – 4,6%,

не хочу тратить деньги на ПЦР-тест на COVID-19 для выезда за границу – 3,6%,

не могу вакцинироваться от COVID-19, а без этого за границу не пустят – 2,2%,

не хочу вакцинироваться от COVID-19, а без этого за границу не пустят – 1,6%,

другое – 8,7%,

трудно ответить – 2,8%.

Большинство украинцев останутся отдыхать в Украине – 47,3%. За границу поедут только – 18,3% опрошенных.

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Также стало известно, сколько жители страны готовы потратить на долгожданный отпуск. Так, до 5000 гривен готовы потратить – 27,6% украинцев. До 10 000 тысяч гривен – 24,9%, до 30 тысяч – 22,8%. До 150 тыс. грн. – 2%.

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Были опрошены 1000 респондентов в период с 12:00 до 15:00 8 июля. Метод сбора информации: опросы, самозаполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus. Целевая группа исследования: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением от 50 тыс. человек. Онлайн-панель повторяет генеральную совокупность по полу, возрасту, региону, типу населенного пункта, образованию.

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