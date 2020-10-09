Деньги COVID-фонда пошли мимо медицины: куда тратили средства

Анализ эффективности использования средств госбюджета, выделенных из Фонда борьбы с COVID-19 , показал, что распорядители тратили деньги на мероприятия, весьма далекие от борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Оказалось, что из COVID-фонда Укравтодору было выделено 35 млрд грн, из них направлено:
- на строительство и реконструкцию дорог госзначения – 6 125,6 млн грн;
- на капитальный ремонт дорог госзначения – 6 092,8 млн грн;
- на текущий средний ремонт дорог госзначения – 20 781,5 млн грн;
- на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дорог госзначения – 2 000,0 млн грн.
Минздрав на бюджетные программы получил 14,3 млрд грн, т.е. непосредственно на медицину была выделена одна гривня из пяти.
Минкультуры и информационной политики получило из COVID-фонда 1,0 млрд грн.
Министерство внутренних дел получило из COVID-фонда 2,5 млрд грн, из них:
- аппарат МВД – 171,1 млн грн;
- военные части Национальной гвардии Украины – 125,1 млн грн;
- главки и департаменты Нацполиции – 2,2 млрд грн.
Государственное управление делами получило из Фонда 41,2 млн грн.
Государственная таможенная служба – 160,9 млн грн.
Деньги COVID-фонда также выделялись Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства (для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы) и Минюсту (для финансово-хозяйственной деятельности госучреждения "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины"), поэтому сейчас осуществляется госаудит использования средств.
Напомним, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, из 65-миллиардного Фонда борьбы с COVID-19 ни одной гривни не ушло на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких. Оборудование для украинских больниц закупали на деньги меценатов и госорганов, которые финансировали ведомственные больницы.
Зато известно, что 9 млрд гривен были направлены в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.
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