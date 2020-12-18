Денис Киреев – об экономической ситуации в стране

Украина слишком привыкла к "легким" деньгам международных партнеров, чтобы всерьез развивать свою экономику. Последние годы были потрачены не на настоящие реформы, а на их имитацию для отчетов перед теми же донорами. В итоге, пандемию наша страна встретила совершенно неготовой. Комментирует известный банкир Денис Киреев: "Последствия, которые социальная сфера ощущает уже сейчас – только начало. В долгосрочной перспективе мы можем получить радикальное падение уровня доходов населения в совершенно разных сферах занятости. Ресурсы к быстрому восстановлению и преодолению кризиса есть только у технологически обновленных отраслей.

Тот же банковский сектор, при всем декларировании приверженности инновациям, остается весьма консервативным. Многие банки только заявляют о внедрении новых решений, но оставляют им роль маркетинговых инструментов, а структурно все остается как прежде. И это только одна сфера деятельности. Схожие процессы происходят и в иных отраслях. Кроме того, постоянная ставка на привлечение иностранных инвестиций тоже не работает как надо: средства от этих вливаний должны способствовать развитию страны, а они чаще растворяются где-то в высших эшелонах власти. Пандемия может обнажить проблемные точки. Вопрос в том, хватит ли ресурсов, чтобы их исправить, а не продолжать делать вид, что все в порядке".

Биография Дениса Киреева

Денис Киреев – известный украинский банкир с более чем 20-летним опытом работы в финансовых организациях как национального, так и международного масштаба. В послужном списке Дениса Киреева реализация проектов для таких украинских банков:

Ощадбанк;

Укрэксимбанк.

Кроме того, он успешно сотрудничал и с западными финучреждениями:

Citibank;

Credit Lyonnais;

ING;

Rabobank.

Кроме того, на протяжении пяти лет (2014 – 2019 гг.) Киреев отвечал за управление двумя крупными инвестиционными фондами: Private equity Fund и Fixed income Fund. Примечательно, что основное финансирование этих организаций осуществлялось инвесторами из Евросоюза. Их доля в общем объеме инвестиций достигала 90%.

Личные данные о Денисе Борисовиче Кирееве

Биография Дениса Киреева всегда была связана с Киевом. В этом городе он родился в 1977 году. Здесь же получил среднее образование – Денис Киреев представитель первого выпуска Технического лицея КПИ.

Отдельно важно отметить высшее образование Дениса Киреева:

Изначально Киреев Денис Борисович получил диплом Национального технического университета Украины (КПИ) по специальностям "Менеджмент" и "Маркетинг". Продолжил обучение со специализацией "Финансы" на базе Института повышения квалификации и переподготовки кадров МППУ. Позднее также успешно прошел курс Unico Banking Institute (Амстердам, Нидерланды). Фокусом обучения было "Управление казначейством и рынки капитала". По завершении стал обладателем сертификата специалиста.

Профессиональная информация о Денисе Борисовиче Кирееве

Трудовой путь Дениса Киреева начался в 1998 году, а его первым местом работы стал Rabobank International и ЕBRD. Киреев начинал карьеру дилером, позднее занимал позицию управляющего казначейства. Менее чем за два года Денис Киреев дорос до должности директора Департамента валютно-финансовых операций. Однако уже в 2000 году он сменил место работы, перейдя в Банк Креди Лионе Украина на позицию менеджера департамента валютно-финансовых операций. Здесь он проработал последующие два года. Следующим местом работы Киреева стал Ситибанк Украина. В эту организацию он пришел в 2002 году в управление корпоративного бизнеса, заняв должность главного менеджера. Спустя еще два года, в 2004 году, Дениса Киреева пригласил ИНГ Банк Украина, где он стал работать главным менеджером управления корпоративного финансирования. Важным карьерным этапом для Киреева Дениса Борисовича стала работа в СКМ Финанс с 2006 по 2008 гг. Здесь он вырос до должности заместителя генерального директора. Последующим шагом стало членство в Совете директоров Группы компаний GROUP SLAV AG (Вена, Австрия), а также позиция генерального директора SLAV Management. Одновременно с этим, между 2006 и 2012 гг., входил в состав Наблюдательного совета Укрэксимбанка. Еще один ответственный пост в карьере Киреева – должность первого заместителя председателя правления Ощадбанка, на которой он находился с 2010 по 2014 гг. В период с 2014 по 2019 гг. Денис Киреев осуществлял руководство частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.

Общественная деятельность Дениса Борисовича Киреева

По информации из открытых источников, Денис Киреев поддерживает молодых украинских спортсменов, являясь председателем Наблюдательного совета детско-юношеской спортивной школы "ИППОН" (Киев). Основная специализация школы: дзюдо, самбо и карате.

Информация о семье

Киреев Денис Борисович женат, воспитывает троих детей

Публичные заявления

Про эффективность украинских банков: "Возможности наших банков, с точки зрения проведения активных операций, существенно ограничены капиталом и, к сожалению, ликвидностью. Банковские продукты достаточно базовые, если сравнивать с западными банками. Однако необходимо отметить, что рынок банковских продуктов развивается, появляются новые/нишевые интересные продукты".

О роли госбанков: "Государственные банки на сегодняшний день являются механизмом для привлечения инвестиций в страну – как внутренних, так и внешних. Они должны стать драйвером роста. По-моему, именно государственные банки на сегодняшний день могут занять ключевую роль в обеспечении экономического роста".

Об IT-направлениях в банкинге: "IT-рынок динамичен, но есть клиенты, которые достаточно консервативны. Ключевой момент для банка – это эффективность затрат. В Украине, к сожалению, мы можем прийти к тому, что персонал содержать дешевле, чем вкладывать в роботизацию и в IT".

О готовности экономики противостоять пандемии: "Пандемия коронавируса существенно скажется, прежде всего, на экономике нашей страны. На мой взгляд, система здравоохранения и те реформы, что были проведены – недостаточно эффективны. Не хватает даже элементарных средств защиты для медиков, а при этом останавливаются целые отрасли. Международные финансовые организации пока не готовы оказывать поддержку".

О вероятности технического дефолта: "Спад экономических показателей одновременно с эпидемией коронавируса повышают риски технического и даже полного дефолта для Украины. Страна в своей недавней истории неоднократно имела шансы совершить рывок в развитии, однако множество заверений и обещаний, к сожалению, ничем не заканчивались. И поскольку этот шанс столько раз не использовался, то доверие международного сообщества к стране не так высоко. Мы уже видим, что существует усталость от нашей страны. Дело в том, что обещается очень-очень много, но когда возникает вопрос результатов, то ничего не происходит".

О реальных возможностях роста ВВП: "Достичь роста ВВП на 40% за пять лет, обещанного экс-правительством, нереально в нынешних условиях. С учетом, что правительство сняли, и оно не выполнило своих обещаний, это осталось только лозунгом. Я считаю, что достичь такого роста ВВП достаточно сложно. С учетом глобальной рецессии экономики, в нынешних реалиях это невозможно будет сделать".

Про ставку на иностранные инвестиции: "Иностранные инвесторы перечисляют сюда валюту, потом эта валюта продается на межбанковском рынке, и идут инвестиции в гривну. Соответственно, курс гривны постепенно падал, а наши ключевые экспортеры – аграрии – начинали посевную в 2019 году по курсу 27 гривен за доллар, а уборка уже была по 24 гривны за доллар. Фактически, только на разнице курсов потери составили 10-15%, т.е. из-за политики НБУ на рынке валют. Привлечение инвестиций – это хорошо, если не идет в ущерб национальному производителю".

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