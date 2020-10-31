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Денис Малюська назвал три этапа выхода из конституционного кризиса

31 октября, 09:51

Мария Журенко Мария Журенко

Один из них – это решение проблемы с потерей доверия к судьям КСУ

Министр юстиции Денис Малюська назвал три этапа выхода из конституционного кризиса, который был обусловлен решением Конституционного Суда об отмене уголовного наказания за ложь в декларациях.

Этапы решения этой проблемы Малюська озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Так, в план решений входит:

1. Возобновление работы реестра электронных деклараций и доступа к нему в автоматическом порядке – это один из этапов выхода из кризиса, и его уже реализовало правительство.

2. Второй шаг – это представление закона.

3. Третий шаг – решение проблемы с потерей доверия к судьям КСУ.

"Как это было понятно по сегодняшней пресс-конференции – никто даже не скрывает, что, принимая это решение, судьи руководствовались собственным интересом", – сообщил Малюська.

Напомним, мы писали, когда в Раде рассмотрят законопроект о отставке судей КСУ.

Также сообщалось, что решение по роспуск КСУ имеет признаки конституционного переворота в Украине.

В свою очередь лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что сейчас Украина находится в системном государственном кризисе.

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кризис КСУ Денис Малюська Свобода слова Савика Шустера
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