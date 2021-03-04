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Денисова пытается отменить платные камеры в СИЗО через суд

4 марта, 06:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Омбудсмен считает дискриминационным пилотный проект Минюста

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к Министерству юстиции Украины, которая требует отменить указ о введении платных камер в следственных изоляторах.

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Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Первое заседание по делу назначено на 18 марта 2021 года.

Денисова просит суд признать противоправным приказ Минюста от 6 мая 2020 года "Об утверждении Порядка проведения экспериментального проекта по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

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Омбудсмен также требует обязать ответчика исключить спорный приказ из Единого государственного реестра нормативно-правовых актов Украины.

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Ранее Денисова заявляла, что считает дискриминационным пилотный проект по созданию в СИЗО платных камер.

Напомним, в следственных изоляторах Украины запустили экспериментальный проект предоставления платных услуг – заключенные теперь могут за деньги получить камеру с лучшими условиями. Размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

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суд камера СИЗО Минюст Людмила Денисова
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