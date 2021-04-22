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Денисова снова против платных камер в СИЗО. Что с ними не так?

22 апреля, 12:44

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Омбудсмен уже не первый месяц пытается запретить платные камеры

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает платные камеры в СИЗО дискриминацией по имущественному признаку. Ведь в отличие от прописанного в законодательстве залога, платные камеры основаны на подзаконном акте и являются пилотным проектом Минюста.

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Об этом омбудсмен заявила РБК-Украина.

Денисова отметила, что в СИЗО Киева есть 20 платных мест, однако они не всегда используются.

"Если одно такое место в СИЗО "продали" за 2 тысячи, чем эти две тысячи в месяц могут помочь другим заключенным, если у них даже отсутствует возможность нормально поспать? Вот в СИЗО Киева сделали 20 платных мест, собирают деньги. Не всегда все 20 мест используются. Иногда люди платят деньги, но их все равно не переводят в такую камеру, буквально на прошлой неделе у меня было такое обращение. Остальное – это же вообще ужас", – рассказала Денисова.

По ее словам, сейчас в Украине 27 свободных колоний в "замороженном" состоянии.

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"Если в других у нас перенасыщение – так развезите людей! Надо принимать такие административные решения, которые могут улучшить условия жизни людей уже сейчас. Я как уполномоченный не могу подходить избирательно к нормам Конституции, где запрещена дискриминация по имущественному признаку", – сказала омбудсмен.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська рассказал, что экспериментальный проект "Платные камеры" в 2020 году дал госбюджету 3,3 млн грн. Они пошли на дополнительное финансирование тюрем и улучшение условия заключенных: медобеспечение, питание, соблюдение прав и надлежащих бытовых условий.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Денисова пытается отменить платные камеры в СИЗО через суд.

Видео: Сегодня

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камера СИЗО дискриминация омбудсмен тюремная служба Людмила Денисова
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