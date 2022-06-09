Депп воевал? В "ЛНР" оккупанты опозорились со стендом "дедов-героев СССР" (фото)

Конфуз заметили в захваченном Алчевске Луганской области

Россия в очередной раз оконфузилась. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Алчевске Луганской области оккупационные "власти" снова оконфузились. В этот раз они опозорились со стендом "дедов-героев СССР". На них враги разместили известных голливудских актеров.

Об этом сообщает DonPress.

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Как стало известно, "власти" в качестве "дедов-героев СССР" разместили на специальном стенде фотографии известных голливудских актеров – Эштона Катчера и Джонни Деппа.

Стенд с актерами в Луганской области

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РФ опозорилась очередным фейковым видео из Украины

Российские СМИ продолжают распространять пропаганду и фейки. В этот раз они опозорились, опубликовав старое видео – выдали ролик за свой и заявили о якобы российском ударе по украинской технике. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

РосСМИ разместили в Сети якобы кадры российского удара по украинской батарее 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США.

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Анатолий Штефан заявил, что это фейк. В комментариях пользователи Сети написали, что опубликованные кадры – это давнейший обстрел Черниговской развязки из ТОС (Тяжелая огнеметная система, – Ред.).

"На первых кадрах древнючий обстрел Черниговской развязки из ТОС", – написали пользователи Сети.

Ранее мы рассказывали, что российские пропагандисты обнародовали в Сети якобы документацию полка "Азов", имеющую признаки подделки.

Кроме того, видео встречи президента России Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу в Москве могло быть фейковым.