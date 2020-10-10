Депутат Кира Рудик рассказала, как лечится от COVID-19

Депутат рекомендует быть в постоянном контакте с врачом

Глава партии "Голос" Кир Рудик, которая недавно заболела коронавирусом, чувствует себя уже намного лучше.

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Об этом депутат рассказала в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Чувствую себя намного лучше. Сейчас я уже ничего не принимаю. В первые дни, когда у меня была очень высокая температура, конечно, это были жаропонижающие препараты. Потом начала принимать те же витамины, как и в своей повседневной жизни. Дополнительно семейный врач напоминал мне о том, что если мы болеем любым заболеванием, которое похоже на респираторное, нужно много пить жидкости. Из своего опыта могу сказать, что коронавирус – это болезнь мониторинга", – рассказала Рудык.

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По ее словам, основная задача пациента в данном случае – быть в контакте со своим семейным врачом и четко выполнять его указания.

Напомним, у депутата Киры Рудик из-за коронавируса была высокая температура. Так как Рудык общалась с членами партии, им тоже пришлось сдать тесты.

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