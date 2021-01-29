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Депутат обвинила Минздрав в плохом тестировании на COVID-19. Степанов назвал это хайпом

29 января, 22:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" член Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина обвинила министра здравоохранения Максима Степанова в "недостаточном налаживании медицинской системы".

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"Ответ на вопрос, почему в Украине так мало случаев (коронавируса – Ред.) прост – так как у нас очень мало тестов. Почему? Этот вопрос к министру Степанову, который не смог наладить данный процесс. Люди не ходят тестироваться, у них нет доступа и им не удобно. 70% тестов в Киеве – это частные лаборатории, так как в государственные люди не ходят. Именно вы не смогли наладить данный процесс", – обратилась к Степанову Стефанишина.

В то же время министр здравоохранения назвал ее слова "хайпом".

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"Я думал, что уже в своем хайпе они перейдут к вакцинации. Но мы снова вернулись к тестам. Сначала были маски, затем аппараты ИВЛ, потом вакцинация. Я знаю, что будет дальше. Кому-то просто хайповать, а кому-то действительно делать и показывать результаты ", – ответил Степанов.

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