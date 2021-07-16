Депутатов на отпускают на каникулы – Рада соберется на срочное заседание

Сегодня завершилась пятая сессия девятого созыва парламента и депутаты должны были уйти на каникулы до осени, но не тут-то было

Депутаты снвоа поработают. Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Верховная Рада во вторник, 20 июля, соберется на внеочередную сессию, чтобы разблокировать судебную реформу. Об этом заявил на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

Реклама

Отметим, что сегодня завершилась пятая сессия девятого созыва парламента и депутаты должны были уйти на каникулы до осени. Однако на следующей неделе они снова придут в сессионный зал.

"Во вторник мы будем делать внеочередную сессию. Те славные законы о реформе правосудия, которую вся страна ждет... Опять-таки, Юлия Владимировна (Тимошенко. – Ред.) заблокировала при помощи постановлений и фактически эти законы нельзя сейчас подписывать, чтобы они дальше вступали в силу. Поэтому мы соберемся во вторник маленьким составом, поскольку там не нужно голосовать "за", а нужно провалить эти постановления", – сказал Арахамия.

В свою очередь спикер ВР Дмитрий Разумков уточнил, что, судя по всему, речь идет о законопроектах судебной реформы – №3711-д, №5068 и №5069, а также о реформировании "Укроборонарома" (№3822).

"Пока что таких обращений (об инициировании внеочередной сессии. – Ред.) не было. Но действительно мы ожидаем в понедельник письмо с просьбой провести внеочередное заседание Верховной Рады. Это внеочередное заседание будет посвящено исключительно вопросам, связанным с отклонением этих проектов постановлений, или, может, кто-то поддержит. Дополнительно я пока не знаю, что еще может быть вынесено", – подчеркнул спикер.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Рада поддержала предложения Зеленского о судебной реформе – речь о законе о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Позже был принят второй закон судебной реформы – относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

Смотрите также в сюжете, как Рада увольняла Авакова: