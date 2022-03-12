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Десятки комнат, картин и "шубохранилище": активисты показали дворец сбежавшего Медведчука (фото)

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12 марта, 23:18
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Оксана Марченко не смогла вывезти коллекцию своих дорогих шуб и шапок
Дворец Медведчука ожидает правоохранительные органы / Коллаж "Сегодня"
Дворец Медведчука ожидает правоохранительные органы / Коллаж "Сегодня"

В лучших традициях народовластия подразделения территориальной обороны заняли дворец народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука. Там традиционно оказалось много предметов роскоши, картин и шуб.

Об этом сообщает "Слідства.Інфо".

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Неофициальная экскурсия

Дворец на несколько десятков комнат, с огромной столовой и залом для гостей, возведенный в элитном районе под Киевом в Конче-Заспе, активисты взяли под охрану, чтобы ценности не были разворованы мародерами. Временная охрана ждет правоохранителей, чтобы те описали и арестовали имущество, сбежавшего из-под домашнего ареста Медведчука.

Дворец Виктора Медведчука и Оксаны Марченко
Дворец Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

В глубине дворца завершалось строительство бассейна, уже даже украшенное стенами мраморной плиткой. А возле гаражей на несколько машин был устроен склад для ценных вещей и предметов роскоши.

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Тут активисты заметили десятки картин, икон, гобеленов и статуэток. Среди картин, ценность которых пока не установлена, разместили игровой автомат Admiral XXXL. Также стояла, ожидаю хозяйку, картина жены Медведчука Оксаны Марченко в позолоченной рамке и с рамка с надписью "Оксана Марченко – лучшая".

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Отдельная комната во дворце отведена под "шубохранилище", где хранятся меховые вещи жены кума Путина. Активисты насчитали там несколько десятков шуб и других элементов гардероба. На полочках стоят головы манекенов с меховыми шапками на них.

В подвале огромного помещения нашли множество коробок с дорогой посудой марки Hermes Paris, хрустальной люстрой и подарочный пулемет "Максим". На нем значится надпись, которая дает понять, что пулемет Медведчук подарили его охранники и водители в 2004 году в честь 50-летия хозяина.

"Можно было бы еще долго исследовать стоимость того, что спрятано в хозяйственных комнатах дворца Медведчука. Следует заметить, что дворец находился в состоянии реконструкции, в нем не жили, то есть вряд ли хранили здесь самые ценные вещи — только те, которые в ежедневном обиходе не были нужны", – сообщает "Слідства.Інфо".

Судьба Медведчука

  • Кум международного преступника Владимира Путина, подозреваемый в госизмене, в момент нападения России на Украину должен был находится под домашним арестом. Однако он пропал.
  • При этом адвокат Медведчука продолжает уверять, что "клиент столицу не покинул", а всего лишь перебрался в безопасное место, о котором никто из правоохранителей не знает.
  • В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
  • 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.

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