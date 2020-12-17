В ведомстве рассказали, по какой причине к ним заявились антикоррупционеры

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Министерстве культуры и информационной политики (МКИП). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В ведомстве уточнили, что силовики нагрянули в Директорат культурного наследия и музеев.

"Обращаем внимание, что уголовное дело, в рамках которой проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году – тогда МКИП еще не было создано", – говорится в сообщении.

Министерство будет максимально сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы закон восторжествовал.

В тренде Детективы НАБУ проводят обыски в Минкульте

Недавно новости "Сегодня" сообщили про обыски в Укроборонпроме. В начале декабря СБУ нагрянули еще и в Укрспецэкспорт.

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Тем временем антикоррупционеры решили посмеяться с коррупционеров, опубликовав подборку их ярких цитат. За 5 лет расследований НАБУ зафиксировало немало переговоров участников коррупционных преступлений, были довольно смешные.

Видео: НАБУ

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