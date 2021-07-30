Дети из Горловки забывают войну на отдыхе благодаря проекту "Мирное лето" от Фонда Рината Ахметова

Участники проекта "Ринат Ахметов - детям. Мирное лето" счастливы / Коллаж "Сегодня"

Фонд Рината Ахметова ежегодно устраивает благотворительный оздоровительный отдых для детей Донбасса – переселенцев, тех, кто живет в "серых" и прифронтовых зонах. В курортном городке Святогорск (Донецкая область) стартовал уже седьмой сезон уникального проекта "Мирное лето" .

"Здесь – круто, здесь можно отдохнуть, найти новых друзей", – делится своими впечатлениями 12-летняя Дарья Скульськая, переселенка из Горловки.

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Девочка приезжает в курортный Святогорск не в первий раз. И каждый раз здесь сбываются ее мечты. Сейчас она смогла заняться танцами. Однако главное ее желание, которое уже семь лет остается неосуществленным – убрать войны во всем мире.

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Из-за боевых действий жизнь Даши изменилась внезапно и навсегда. Ей было четыре года, когда в Горловке открыли огонь. Семья только поселилась в новой четырехкомнатной квартире, где было свое пространство и у маленькой девочки. Из-за обстрелов семья вынуждена была переехать, но до последнего надеялась вернуться домой, как только кошмар закончится.

"Мы поняли уже через пару лет, война не заканчивается. Там и в данный момент стреляют. Реже чем было. Но все же стреляют", – вздыхает Даша.

Забыть ужасные события девочка надеется во время своего Мирного лета. Это проект Фонда Рината Ахметова, который проводится седьмой год подряд. Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" оздоровились уже 4500 мальчиков и девочек. В этом году во время смены "Мирного лета" отдохнут более ста мальчиков и девочек. И почти каждый второй ребенок – переселенец.

"Я хочу сказать Ринату Ахметову большое спасибо за то, что делает добрые поступки, он очень добрый мне кажется человек", – говорит Даша.

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Напомним, психологи говорят, что для людей с Донбасса второй значительной травмой после войны стала пандемия коронавирусной болезни – это вызывает у них тревожность и страхи. Фонд Рината Ахметова помогает преодолеть их, организуя бесплатные консультации психологов.