Дети из оккупированных Крыма и Донбасса смогут поступить в вузы без ВНО – Зеленский

Зеленский рассказал о поступлении в вузы без ВНО / Фото: Коллаж: Сегодня

Для молодежи оккупированного Крыма и Донбасса образование в Украине будет доступно без ЗНО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Новость дополняется...