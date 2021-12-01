Дети из оккупированных Крыма и Донбасса смогут поступить в вузы без ВНО – Зеленский

Для молодежи оккупированного Крыма и Донбасса образование в Украине будет доступно без ЗНО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Для молодежи оккупированного Крыма и Донбасса образование в Украине будет доступно без ЗНО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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1 декабря 1991. Украинцы подтвердили желание быть независимыми и выбрали первого президента.Погрузиться в тот день
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