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Дети украинских военных и переселенцев из ОРДЛО отдохнут в Хорватии

4 июля 2021 21:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В начале июля в Хорватию на отдых приедут 100 детей беженцев из Донецкой и Луганской областей и детей погибших и раненых воинов украинской армии

Хорватия примет на отдых 100 детей детей военнослужащих и беженцев из Донецкой и Луганской областей. Коллаж: "Сегодня"

Хорватия примет на отдых 100 детей детей военнослужащих и беженцев из Донецкой и Луганской областей. Коллаж: "Сегодня"

Хорватия возобновила программу по реабилитации и оздоровлению на Адриатическом побережье детей воинов – защитников Украины и детей из семей, пострадавших от агрессии России на востоке Украины.

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Об этом пишет nbnews.

По словам организатора и почетного консула Украины в Республике Хорватия Ивицы Пирича, еще 150 детей из семей украинских военнослужащих и беженцев прибудут на оздоровление в Хорватию в сентябре 2021 года.

"Украинские дети снова вернулись в Хорватию, и для меня это самое главное. В эти летние дни они опять смогут насладиться морским воздухом, ярким солнцем, великолепными видами и вкуснейшими блюдами хорватской кухни. Я очень рад им в этом помочь", – сказал Пирич.

Также участие в престижном международном детско-юношеском футбольном турнире Dalmatinco Cup 2021 принимают представители украинских команд – донецкого "Шахтера" и киевского "Арсенала".

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По информации Пирича, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прибудет в Киев 23-24 августа, в дни празднования 30-летия независимости Украины.

Напомним, представители Украины в ТКГ постоянно поднимают вопрос о разблокировании пунктов въезда-выезда на Донбассе боевиками – одно из предложений было сделано перед Пасхой, но этого так и не произошло.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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