Дети возвращаются в школы? Как проходит учеба в разных городах Украины (обновляется)

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 783 на 100 тыс. населения

Школьники возвращаются в школу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине во многих школах приняли решение о возвращении учеников за парты. Напомним, что правительство не обязывает школы переходить на дистанционное обучение. Однако, чтобы они могли очно работать в красной зоне карантина, все работники должны быть полностью вакцинированы.

Сайт "Сегодня" собрал последние новости о том, что происходит в школах Украины.

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Как будет проходить учеба в Черновицкой области

Согласно решению комиссии, с 15 ноября в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения и одновременно действуют все другие ограничительные меры

К слову, сейчас регион находится в оранжевой зоне карантина.

Дистанционное обучение в Киеве

Тем временем в столице увеличивается количество больных детей с коронавирусом. Поэтому на следующей неделе ученики за парты не вернутся и продолжат обучение в дистанционном режиме. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

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"Мы не можем рисковать здоровьем детей... Очень много детей переносят вирус бессимптомно, но они могут заражать близкое окружение..." – сказал Виталий Кличко.

Что происходит во Львове

Во Львове с понедельника, 15 ноября, для школьников 1-4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы.

Также в городе продолжили карантинные ограничения до 29 ноября.

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Черкассы ужесточили карантин

С 12 ноября Черкассы перешли в красную зону карантина. Школьники уходят на дистанционку, но при этом некоторые учебные заведения продолжат работать в очном режиме.

Как стало известно, обучение в 5-11(12) классах в очном режиме пройдет в общеобразовательной школе №8, гимназии №9, коллегиум "Берегиня" и гуманитарно-правовом лицее. Все остальные школы переходят на дистанционную форму обучения.

1-4 класса всех школ продолжают работать в обычном режиме.

Кроме того, в условиях красной карантинной зоны детские садики будут работать в прежнем режиме.

Когда в Запорожье ученики вернутся за парты

С понедельника, 15 ноября, в Запорожье за парты возвращаются ученики 1-4 классов, а также учащиеся школ, где вакцинированы от коронавируса 100% работников.

Как стало известно, с 15 ноября в Запорожье в очный режим обучения вернутся ученики 1-4-х классов всех школ, а также 5-11-х классов тех учебных заведений, где вакцинировано 100% работников. Другие школьники продолжат учиться дистанционно.

На сегодняшний день 100% работников привиты двумя дозами вакцины в трех школах города: гимназия "Контакт", №68 и начальная школа "Гармония-плюс".

Ситуация в Одессе

С понедельника, 15 ноября, 1-4 классы одесских школ будут учиться очно. Отметим, что на сегодняшний день коронавирусом болеет множество детей.

Среди городских учреждений образования нет таких, где вакцинировано 100% работников. Исключение составляет только 310-я школа, где учатся начальные классы.

"Уважаемые родители, по данным наших учебных заведений, в понедельник 1-4 класса учатся очно (за исключением избравших дистанционное и классов, закрытых на карантин), 5-11 – дистанционно", – сообщила глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

В Николаеве школьники вернулись на очное обучение

В Николаеве с понедельника, 8 ноября, школы снова вернулись к очному обучению. Но все же некоторые учреждения остались на дистанционке.

К очной учебе вернулись:

учащиеся 1 – 4 классов всех школ;

учащиеся 1 – 9 классов специальной школы для детей с нарушениями зрения;

школы с вечерней/заочной и экстернатной формами обучения;

учащиеся 5 – 11 классов шести учебных заведений, где вакцинировано 100% персонала (школы №16, 28, 46, 47, экономический лицей №1 и классический лицей).

Отмечается, что остальные учебные заведения (речь идет об учениках 5 – 11 классов) города продолжат обучение в дистанционном формате.

Когда на Волыни дети вернутся за школьные парты

Если на Волыни будет стопроцентная вакцинация среди персонала в школах, дети смогут вернуться за школьные парты.

"Вернутся ли дети за школьные парты, будет полностью зависеть от эпидситуации. Говорить об уменьшении уровня заболевания и что-то прогнозировать пока сложно. Было бы эффективно, если бы 70% людей вакцинировались. А мы вакцинируемся очень медленно и вирус меняет свои свойства. По моему мнению, Если 100% будет привит персонал школ, то можно будет переходить на очную форму обучения. Но, к сожалению, наши педагоги это делать не очень хотят", – подчеркнула Наталья Янко, главный санитарный врач Волыни.

Коронавирус в Украине

За сутки 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 1622, медработников – 436).

За прошлые сутки госпитализировали 4564 человека, кроме этого, зафиксировали 695 летальных случаев. Выздоровели 25 415 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 203 149 человек;

выздоровели – 2 620 094 человека;

летальных исходов – 76 302;

проведено ПЦР-тестирований – 15 189 223.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.

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