Детям будет проще получить прививку от COVID-19: что изменится

Для вакцинации также не обязательно иметь декларацию с педиатром или семейным врачом

Вакцинация будет производиться без обязательных рутинных прививок. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения (Минздрав) упростило доступ детей от 12 лет к вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

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Теперь для проведения вакцинации не нужно предоставлять справку о рутинных прививках.

Как вакцинировать ребенка

Для этого достаточно будет просто записать ребенка в любой пункт или центр прививок.

Адреса и контакты – на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.

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Кто может разрешить вакцинацию

Вакцинация детей и подростков:

для детей 12 – 13 лет – с согласия родителей;

– с согласия родителей; для детей 14 – 17 лет – на основании собственного решения ребенка по вакцинации.

С 14 лет подростки могут самостоятельно прийти в любой прививочный пункт против COVID-19 или центр вакцинации. При этом не обязательно иметь декларацию с педиатром или семейным врачом.

Щеление детей до 5 лет

Как пояснил главный санврач Игорь Кузин, пока в Европе нет рекомендаций делать прививки против коронавируса детям от 5 лет. Однако в Украине этот вопрос будет рассмотрен примерно в апреле этого года, поэтому вполне возможно, что вакцинацию маленьких детей все же разрешат.

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"На уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля", – сказал он.

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