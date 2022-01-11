Детям от 5 лет тоже нужны прививки от COVID-19? Что сказал Кузин

Замминистра здравоохранения уточнил, каким детям, по его мнению, все же лучше сделать прививку от ковида и для чего это нужно

Кузин рассказал, каким детям нужны прививки / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока в Европе нет рекомендаций делать прививки против коронавируса детям от пяти лет. Однако в Украине этот вопрос рассмотрят примерно в апреле этого года.

Об этом заявил главный санврач страны Игорь Кузин в интервью "ВВС".

Реклама

"Рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было. То есть, на уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля", - сказал он.

Пока в стране вакцинировали около 140 тысяч детей от 12 до 18 лет. Частота "побочек" у детей такая же, как и у взрослых – то есть, необычных случаев еще не было.

А нужно ли вакцинировать детей?

Кузин подчеркнул, что если ребенок имеет сопутствующие заболевания, такие, как онкология, астма, сердечно-сосудистые, то ему стоит сделать прививку. Поскольку у таких детей течение ковида может быть тяжелым.

Реклама

"Если ребенок здоров, то решение будет зависеть от того, как часто этот ребенок посещает организованные коллективы. (…) Я бы советовал вакцинироваться. Это необходимо для персональной защиты", - добавил санврач.

Кто может разрешить вакцинацию

Вакцинация детей и подростков происходит:

для детей 12 – 13 лет – с согласия родителей;

– с согласия родителей; для детей 14 – 17 лет – на основании собственного решения ребенка о вакцинации.

С 14 лет подростки могут самостоятельно прийти в любой пункт прививки против COVID-19 или центр вакцинации, взяв с собой справку о наличии всех нужных прививок и вакцинироваться. При этом не обязательно иметь декларацию с педиатром или семейным врачом.