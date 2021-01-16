Девятиклассники будут сдавать ГИА в письменной форме

Информация об освобождении от прохождения ГИА является недостоверной

Ученики 9 классов в 2020/2021 учебном году будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в письменной форме.

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Об этом сообщило на своем сайте Министерство образования и науки.

"Согласно нормативным документам аттестация выпускников 9-х классов может проводиться в учебном заведении или в форме внешнего независимого оценивания. В то же время приказ МОН №1262 устанавливает, что в 2020/2021 учебном году ГИА лиц, которые завершают получение базового среднего образования, проводится в учебном заведении в письменной форме", – говорится в распоряжении Минобразования.

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Информация об освобождении от прохождения ГИА учеников 9 классов или прохождения ее онлайн является недостоверной, подчеркнули в ведомстве.

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Утверждения об усложнении ГИА для учеников 9-х классов в 2020/2021 учебном году также является необоснованным.

"Задания для проведения аттестации в учебном заведении утверждает руководитель учреждения. По этим же нормам ГИА проводилась в 2018/2019 учебном году", – сообщает прес-служба ведомства.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что до конца локдауна нельзя открывать школы и пускать детей в коллективы, поскольку это может спровоцировать рост заболеваемости.

Ранее мы писали, как работают школы и университеты во время локдауна. До 25 января ученики не будут посещать школы. Учебным заведениям рекомендовали или продлевать зимние каникулы, или переходить на "дистанционку".

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