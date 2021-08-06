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Дезориентация и ухудшение зрения. Адвокат Чауса рассказал о состоянии экс-судьи

6 августа 2021 13:51

Виктория Барановская Виктория Барановская

5 августа полноценные следственные действия не состоялись из-за плохого зрения задержанного – не смог ознакомиться с материалами дела

Адвокат Чауса заявил, что сейчас идет речь о возможном неправомерном обогащении / Фото: коллаж "Сегодня"

Адвокат Чауса заявил, что сейчас идет речь о возможном неправомерном обогащении / Фото: коллаж "Сегодня"

Адвокат экс-судьи Николая Чауса, которого недавно нашли в Винницкой области, Ростислав Кравец заявил, что 5 августа правоохранители провели ряд следственных действий с его подзащитным, но они были неполноценными из-за состояния его здоровья.

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Об этом он написал в Telegram.

"Однако в связи с его состоянием здоровья, дизориентацией после длительного пребывания в помещении без дневного света, резко упавшим зрением, отсутствием надлежащего конфиденциального общения с адвокатом, полноценных следственных действий не состоялось", – заявил Кравец.

По его словам, сейчас идет речь о возможном неправомерном обогащении. Также СБУ и НАБУ ведут два уголовных производства касательно похищения Николая Чауса.

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Отметим, что экс-судье уже избрали меру пресечения – он до 18 августа должен находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Все это время экс-судья будет находиться под охраной Службы безопасности Украины.

Напомним, 1 августа адвокат судьи Николая Чауса Ростислав Кравецузнал, где находится его подзащитный, и заявил, что он получает медицинскую помощь, поскольку состояние его здоровья неудовлетворительное.

В Офисе генерального прокурора заявили, что экс-судья Днепровского суда Киева Николай Чаус является и подозреваемым, и потерпевшим в разных уголовных производствах, но разные статусы не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих дел.

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