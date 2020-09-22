DimDim — новое качество поиска недвижимости

С приложением DimDim снять или купить квартиру значительно проще и удобнее

Поиск идеальной квартиры дело нелегкое, а найти те самые квадратные метры еще и по доступной цене — это вообще из области фантастики.

С DimDim все гораздо проще. Новое приложение для поиска недвижимости предоставляет актуальные объявления о продаже и аренде квартир в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове, а еще разработчики обещают, что в ближайшем будущем покроют всю страну.

Всего за несколько месяцев приложение успело завоевать доверие у компаний-застройщиков, агентств недвижимости, арендаторов и продавцов — как одно из самых эффективных средств для коммуникации с потенциальным клиентом.

В чем же его особенность?

Во-первых, очень удобный интерфейс со множеством фильтров для поиска. Во-вторых, есть функция объединения дубликатов квартир по фотографиям — так DimDim следит за актуальностью объявлений, проверяя каждое. Все объекты недвижимости можно просмотреть на карте вместе с окружающей инфраструктурой: школы, детские сады, супермаркеты, аптеки, рестораны, больницы и даже парковки.

Новострои представлены в отдельном каталоге приложения. Нажимая на кнопку раздела, вы открываете целую карту, где нужно лишь выбрать город, количество комнат, планируемый бюджет и месторасположение вашей будущей квартиры мечты.

А если заветные квадратные метры с первого раза найти не удалось, можно подключить функцию уведомлений, которая сообщит о новых вариантах квартир согласно указанным вами критериям, что позволяет значительно сэкономить время.

У DimDim предусмотрены особенные преимущества для застройщиков: таргетированный трафик, сквозная аналитика, которая формирует пользователей таким образом, чтобы отдел продаж получал лиды, попадающие в их целевую аудиторию, а также возможность презентации строительных объектов, с поиском планировок и даже 3D-визуализацией комплекса. Все эти функции дают максимальную конверсию за счет эффективных инструментов приложения DimDim.

Говоря простыми словами, застройщик — строит, а DimDim — продает.

Проанализировав всю доступную информацию, мы выделили явные плюсы для потенциального пользователя приложения DimDim:

отсутствие дубликатов объявлений;

проверка объектов недвижимости;

прямые публикации от собственников;

рекомендации по поисковому запросу;

широкий диапазон фильтров.

Все это дает возможность оптимизировать бюджет абсолютно каждому пользователю и закрыть свою потребность с минимальной тратой времени и денег.

DimDim — это весь рынок недвижимости в одном приложении.

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