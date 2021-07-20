Дипломаты США, Германии и Франции почтили память Павла Шеремета

Дипломаты возложили цветы к памятнику Павлу Шеремету. На место гибели журналиста люди несут цветы / коллаж "Сегодня"

Сегодня представители посольств США, Германии и Франции почтили память журналиста Павла Шеремета, который погиб в этот день пять лет назад от взрыва машины на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. Дипломаты возложили цветы к памятнику журналисту и на своих страницах в Twitter призвали к справедливому расследованию этого резонансного убийства.

"20 июля 2021 года будет пять лет с момента убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. Франция отдает дань памяти погибшему и надеется, что дело будет раскрыто и виновные преступления наказаны. Искренние соболезнования близким и родным" , – говорится в сообщении на странице посольства Франции в Twitter .

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Посольство США в Украине в соответствующем сообщении призвало защищать права и свободы журналистов, а также продолжать обеспечивать справедливость для семей и близких тех, кого потеряли.

"Сегодня мы чтим память журналиста Павла Шеремета, убитого пять лет назад в Киеве. Мы все должны защищать права и свободы журналистов, а также продолжать обеспечивать справедливость для семей и близких тех, кого мы потеряли", – отметило американское посольство в Twitter .

Напомним, что утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Елены Притулы, в которой в этот момент находился Павел Шеремет. В результате полученных тяжелых ранений известный в Украине, России и Беларуси журналист погиб на месте.

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Через три с половиной года после этого о подозрении в убийстве Шеремета сообщили военной медсестре Яне Дугар, волонтеру и детском медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное расследование в отношении них продолжалось 1402 дней и закончилось 22 мая 2020.

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К слову, в интервью "Сегодня" Юлия Кузьменко отметила, что их дело завершится "пшиком": "С самого начала существует ощущение полного абсурда. Есть ощущение, что мы попали в какую-то параллельную реальность и никак не можем из нее выйти. Ощущение, что о нас снимают фильм без нашего согласия ". Подробности читайте в материале "После гибели Павла Шеремета я спрашивала у Google, кто это такой", – Юлия Кузьменко о том, в чьей смерти ее обвиняют. "

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела будет осуществлять суд присяжных. Сейчас обвиняемые, ни один из которых не признал своей вины, находятся под домашним арестом. Суд присяжных занимается исследованием письменных доказательств по делу.

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Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета.