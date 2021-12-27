Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Дискриминация" и "дебилизм": как реагируют женщины на воинский учет (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
27 декабря, 15:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Каждая женщина, подпадающая под утвержденный перечень Минобороны, должна до конца 2022 года стать на воинский учет
На воинский учет также должны стать беременные и женщины с малолетними детьми
На воинский учет также должны стать беременные и женщины с малолетними детьми / Фото: Коллаж: Сегодня

17 декабря в Украине вступил в силу документ, которым женщин в возрасте до 60 лет обязывают стать на воинский учет. Женщины поделились на два лагеря – те, кто полностью поддерживают такую инициативу власти и те, кто против нововведения.

Сайт "Сегодня" собрал реакции украинок на новую инициативу государства.

Реклама

Напомним, что в Минобороны обещают в обязательном порядке не призывать женщин в армию и не вызывать их для прохождения медкомиссий в военкоматах без их согласия. Будут это делать только в случае введения военного или особого положения.

Как реагируют женщины в соцсетях

Многие реагируют с юмором на ситуацию и делятся мемами.

Реклама

Реклама

В TikTok тоже отреагировали на воинский учет. В соцсети набирает популярность новый тренд среди украинок, которым не понравился новый приказ.

@serebryakosha

@marina101matras### @yelyzaveta_h – Where Are You From – PROBASS HARDI

@ilona_ostrovskaya_######## gimme more WALK – louna

@ekaterina_z_7############## – kurushink

Елена Товстуха в Facebook написала, что пошла бы в танкисты.

"Много лет говорю мужу, что сяду за руль только танка. А сегодня он мне об этом напомнил, когда обсуждали закон про постановку женщин на воинский учет. Это ж полная свобода на дороге", – написала Елена.

Журналистка Ярослава Шеремета пошутила о мужчинах, которые "хором так угрожают женщинам армией и фронтом, будто все 100% там побывали и ни один не закосил".

Есть женщины, которые уже выразили готовность идти в военный комиссариат.

Бывшая нардепка Виктория Войцицкая рассказала, что уже сходила в военный комиссариат.

Журналистка Ольга Сантарович спросила у подписчиков, может ли ей кто-то объяснить, зачем брать на воинский учет тысячи женщин, если у них нет понятия, что делать в армии, и судя по всему, никакой соответствующей работы с ними проводить не будут.

Например, Иванна Яворская написала, что "маразм с военкоматами для женщин – это очередной идиотический дебилизм крайне некомпетентной власти".

"Мало того, что это нереальная задача – практически всех женщин поставить на учет в военкоматы в короткие сроки. Это будет занимать несколько лет. Это еще и очередная дискриминация женщин. Работодатели еще больше начнут отказывать женщинам в приеме на работу, потому что не захотят уплачивать огромные штрафы за несвоевременный воинский учет женщин", – написала Яворская.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

36 301

заболело за неделю в Украине

-24%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять