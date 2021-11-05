Дистанционка или очное? Что происходит в школах Украины (обновляется)

Ситуация с коронавирусом в стране на сегодняшний день значительно ухудшилась

Как в Украине учатся школьники. Фото: коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день в городах Украины многие школьники возвращаются к дистанционке или им продлевают каникулы, так как ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась. Но все же некоторые учреждения будут снова работать в очной форме.

Подробнее о том, как сейчас работают школы Украины – читайте далее в материале "Сегодня".

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Сумская область

В Сумской области продлили дистанционную форму обучения для школьников 1-11 классов. Они останутся дома до 14 ноября.

По словам местных чиновников, ограничения помогли – за последние две недели уменьшилось количество больных в категории 10-17 лет. Они надеются, что заболеваемость будет снижаться.

"Комиссия ТЭБ и ЧС единогласным решением рекомендовала учреждениям общего среднего образования продлить дистанционную форму обучения для учащихся 1-11 классов до 14 ноября 2021 года", – говорится в сообщении.

Николаев

В Николаеве с понедельника, 8 ноября, школы снова вернутся к очному обучению. Но все же некоторые учреждения останутся на дистанционке.

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К очной учебе вернутся:

учащиеся 1 – 4 классов всех школ;

учащиеся 1 – 9 классов специальной школы для детей с нарушениями зрения;

школы с вечерней/заочной и экстернатной формами обучения;

учащиеся 5 – 11 классов шести учебных заведений, где вакцинировано 100% персонала (школы №16, 28, 46, 47, экономический лицей №1 и классический лицей).

Отмечается, что остальные учебные заведения (речь идет об учениках 5 – 11 классов) города продолжат обучение в дистанционном формате.

В Украине школьники вернутся на очное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"

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Киев

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вскоре в столице школьники смогут вернуться за парты. На данный момент они учатся дистанционно из-за вспышки COVID-19.

Как рассказал Кличко, в эту волну коронавируса болеет много детей. Есть как в тяжелом состоянии, так и вовсе летальные исходы.