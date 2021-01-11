Дистанционное обучение: довольны ли учебой дома родители и дети

Куча наработок не реализована, потому что нет денег на технику для учителей и детей

Сегодня школьники вернулись к учебе после зимних каникул. Из-за усиленного карантин они будут учиться дистанционно: предварительно – до 25-го января.

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Довольны ли обучением дома родители и дети – разбиралась корреспондент новостей "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

В семье Белинских – двое учеников. У третьеклассницы Доминики сегодня по расписанию математика, украинский язык и чтение. Ее младший брат Стефан – во втором классе. Чтобы ребята друг другу не мешали – стол Стефана родители перенесли в свою спальню. Установили там компьютер. Пока маленькие школьники учатся, на цыпочках ходят даже пес и кошка.

График уроков упрощенный. Для учеников первых классов — не более 10-ти минут; для учеников вторых-четвертых классов — не более 15-ти; 5-7 классов — не более 20 минут; 8-9 классов — 20-25; для старшеклассников — до 30 минут. А еще учиться дома Белинским нравится, потому что не нужно рано вставать.

Свои плюсы в "дистанционке" нашла и шестиклассница Мария:

"Можно втихаря во что-то поиграть. Можно отключить звук, можно поискать информацию в интернете, если будет тест. То есть, всегда шпаргалка. Из минусов – что иногда лагает, иногда может учитель пропадать. Ну это, конечно надо было в плюсы".

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Хотя всей ее семье такое обучение совершенно не по душе. Родители работают дома. Для двоих взрослых и двоих школьников комнат не хватает.

"В одной комнате один ребенок, во второй – другой. Муж сидит на кухне, а я где-то гуляю целый день. Сын до сих пор дома овладевает программой. Он любит учиться. Но не дистанционно. Он любит работать один на один, ему нравится в школе с учительницей, с друзьями. И для него это был большой стресс", – рассказывает мама.

Наталья из небольшого городка на Кировоградщине воспитывает ребенка одна. И технических возможностей для обучения дома у семьи просто нет. У нее имеется старенький планшет, но на нем вообще учиться не вариант. Она попыталась подключиться, но у нее не получилось.

Таких примеров и ситуаций, когда школьники делят один компьютер с братьями или сестрами – множество. В селах другая проблема: с интернетом. Не у всех есть, не везде ловит. А еще дети часто отвлекаются, не могут усидеть перед мониторами.

Сергей Горбачев, образовательный омбудсмен, говорит:

"Все упирается в деньги. Огромная куча наработок остается нереализованной, потому что просто нет денег для того, чтобы приобрести нормальную технику для учителей и для детей. Нет денег, чтобы сделать нормальный интернет. Нет денег, чтобы качественно оплатить дополнительную работу учителя".

Видео: Сегодня

Напомним, ранее писалось, в МОН объяснили, как изменятся уроки на "дистанционке".

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Также сообщалось, что министр образования Сергей Шкарлет заявил, что формат дистанционного обучения – единственный вариант для детей не отходить от школьной программы.

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