"Дія. Без бар’єрів": по инициативе Елены Зеленской на портале "Дія" создадут новый раздел

В разделе "Дія. Без бар’єрів" в удобном формате будут содержаться все социально важные онлайн-услуги

В рамках инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров", направленной на обеспечение равных возможностей для всех украинцев, Министерство цифровой трансформации и ПРООН в Украине создадут удобный каталог услуг для уязвимых групп населения. Об этом сообщает сайт президента Украины.

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/ Фото: Офис Президента Украины

"Безбарьерность должна быть общественной нормой. Идея создания особого раздела в "Дії" возникла еще летом, во время проведения "Большого разговора о безбарьерности". Тогда в опросе, проходившем на портале, приняли участие более 37 тысяч человек, 94% из них сказали, что видят барьеры вокруг себя", – отметила Елена Зеленская.

Каталог разместят на государственном портале "Дія" в отдельном разделе "Дія. Без бар’єрів". В нем в удобном формате будут содержаться услуги для пожилых людей, людей с инвалидностью, родителей маленьких детей и других. В каталоге они смогут найти все необходимые онлайн-услуги, а также разъяснения относительно тех, которые пока остаются в оффлайне. Например, для людей с инвалидностью будут собраны все доступные публичные услуги: оформление государственной социальной помощи, направление в реабилитационное учреждение, направление на обеспечение средствами реабилитации и тому подобное.

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"Одна из приоритетных целей Минцифры – перенести 100% государственных услуг в онлайн. Мы ежедневно работаем над созданием удобных государственных сервисов, которые упрощают жизнь украинцев. Я благодарен Елене Зеленской за инициативу и ПРООН – за поддержку цифровизации услуг. Вместе мы запускаем на портале "Дія" платформу "Дія. Без бар’єрів". Чтобы каждый человек мог получить доступ к государственным услугам тогда, когда ему это нужно, и там, где это ему удобно", - отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме создания отдельного раздела планируется расширить уже имеющиеся. Например, в раздел "Жизненные события и ситуации" будет добавлен подраздел "Работа". В нем будут размещены инструкции по поиску работы и трудоустройству: где человеку найти вакансии, как создать резюме, как пройти собеседование онлайн и тому подобное.

"Мы в ПРООН твердо убеждены, что общество никогда не сможет достичь целей устойчивого развития без привлечения всех, включая людей с инвалидностью. Поэтому мы поддерживаем обязательства, которые взяло на себя государство по обеспечению инклюзивного подхода к оказанию электронных услуг, который гарантирует, что никто не останется без внимания, обеспечивая равные возможности для всех как в физической, так и в виртуальной среде", - сказала постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева.

Также планируется создание двух образовательных сериалов. Первый – "Безбарьерная грамотность" – познакомит граждан с темой безбарьерности и приобщит их к продвижению ценностей инклюзии и разнообразия. Второй – "Государство без барьеров" – для служащих государственных и муниципальных органов, которым требуются знания о новых государственных подходах в сфере безбарьерности и о том, как использовать их в своей повседневной работе. Сериалы будут размещены на платформе "Дія. Без бар’єрів".

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