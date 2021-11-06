"Дія" приостановит работу на одну ночь: что будет с COVID-сертификатами

В период 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов будет недоступен

"Дія" приостановит все услуги на одну ночь / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на воскресенье, 7 ноября, "Дія" переезжает в новый и более мощный дата-центр. Необходимые документы в частности, COVID-сертификат можно сгенерировать заблаговременно.

Об этом пишет пресс-служба Минцифры.

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Сертификат в приложении будет доступен постоянно, а сертификат, сгенерированный на портале, можно загрузить в телефон, добавить в приложение YourWallet или распечатать.

"Команда поддержки "Дія" будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны", – говорится в сообщении.

Если получили COVID-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но его нельзя заказать вновь в этот промежуток времени, отметили в пресс-службе.

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В ведомстве добавили, что с 7 утра 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме.

Переход Украины в режим paperless

С 24 августа вступил в силу закон, согласно которому чиновники больше не смогут требовать бумажные документы:

любой документ можно будет предоставить в электронном виде – например через приложение "Дія";

цифровой паспорт становится полноценным юридическим аналогом обычного бумажного паспорта;

у каждой организации должны быть считывающие устройства, которые позволят расшифровать информацию о владельце паспорта из системы "Дія".

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