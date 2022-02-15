Для бежавших из-за вторжения РФ? Лоукостеры резко подняли цены на рейсы

Для желающих осуществить "эвакуацию" из Украины в Польшу 16 февраля есть билеты по 300 евро

Лоукостеры начали поднимать цены для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Лоукостеры резко подняли стоимость билетов на рейсы в среду, 16 февраля. Ранее появилась информация, что в этот день ожидается вторжение России в нашу страну.

Об этом сообщил Олег Васильев на своей странице в Facebook.

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Он опубликовал несколько скриншотов на которых видно, что стоимость билета в одну сторону из Украины в Польщу 16 февраля составляет 300 евро.

"Лоукостеры решили установить ценовые рекорды. Для желающих осуществить "эвакуацию" из Украины в Польшу 16 февраля есть билеты по 300 евро", – написал Васильев.

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Цены на билеты резко подняли. Скриншоты

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Небо над Украиной остается открытым! Чем закончились переговоры с перевозчиками

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.

"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Это суверенное право Украины, соответствующее решение не принималось", – сказали в Мининфраструктуры.