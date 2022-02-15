Для бежавших из-за вторжения РФ? Лоукостеры резко подняли цены на рейсы

Лоукостеры резко подняли стоимость билетов на рейсы в среду, 16 февраля. Ранее появилась информация, что в этот день ожидается вторжение России в нашу страну.
Об этом сообщил Олег Васильев на своей странице в Facebook.
Он опубликовал несколько скриншотов на которых видно, что стоимость билета в одну сторону из Украины в Польщу 16 февраля составляет 300 евро.
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"Лоукостеры решили установить ценовые рекорды. Для желающих осуществить "эвакуацию" из Украины в Польшу 16 февраля есть билеты по 300 евро", – написал Васильев.
Цены на билеты резко подняли. Скриншоты
Небо над Украиной остается открытым! Чем закончились переговоры с перевозчиками
В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.
"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Это суверенное право Украины, соответствующее решение не принималось", – сказали в Мининфраструктуры.
Совещание, о котором писали ранее, было рабочим. В нем приняли участие руководство Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний. Они говорили о ситуации на рынке авиаперевозок. На совещании решили, как прекратить дальнейшее обострение ситуации.
Полеты не отменят?
"Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", - добавили власти.
В Мининфраструктуры объяснили, что у части перевозчиков начались проблемы из-за колебаний на рынках страхования. Поэтому украинские власти должны предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка.
Министр инфраструктуры Александр Кубраков уточнил, что рынки страховых услуг уязвимы к информационному полю. Так что в ближайшее время ситуация стабилизируется.
Что писали о возможном перекрытии неба?
- Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко ранее заявил, что с 16:00 14 февраля могут приостановить воздушное движение над Украиной. Авиакомпании, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.
- Гончаренко отметил, что компания KLM уже отменила свои рейсы, SkyUp уже сажает самолет из Фуншала в Кишиневе, также появится запрет от Air France.
- При этом в Международном аэропорту "Борисполь" заявили, что по состоянию на утро 13 февраля у них нет информации о том, прекратит ли свое действие страховое покрытие для воздушных судов в Украине и над Украиной.