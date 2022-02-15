Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Кибератака на ВСУ и банки Кибератака на ВСУ и банки ⚡ Война с РФ ⛔ Признание "ЛДНР" Россией Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Для бежавших из-за вторжения РФ? Лоукостеры резко подняли цены на рейсы

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 февраля, 20:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для желающих осуществить "эвакуацию" из Украины в Польшу 16 февраля есть билеты по 300 евро
Лоукостеры начали поднимать цены для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"
Лоукостеры начали поднимать цены для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Лоукостеры резко подняли стоимость билетов на рейсы в среду, 16 февраля. Ранее появилась информация, что в этот день ожидается вторжение России в нашу страну.

Об этом сообщил Олег Васильев на своей странице в Facebook.

Реклама

Он опубликовал несколько скриншотов на которых видно, что стоимость билета в одну сторону из Украины в Польщу 16 февраля составляет 300 евро.

"Лоукостеры решили установить ценовые рекорды. Для желающих осуществить "эвакуацию" из Украины в Польшу 16 февраля есть билеты по 300 евро", – написал Васильев.

Реклама

Цены на билеты резко подняли. Скриншоты

Реклама

Небо над Украиной остается открытым! Чем закончились переговоры с перевозчиками

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.

"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Это суверенное право Украины, соответствующее решение не принималось", – сказали в Мининфраструктуры.

Совещание, о котором писали ранее, было рабочим. В нем приняли участие руководство Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний. Они говорили о ситуации на рынке авиаперевозок. На совещании решили, как прекратить дальнейшее обострение ситуации.

Полеты не отменят?

"Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", - добавили власти.

В Мининфраструктуры объяснили, что у части перевозчиков начались проблемы из-за колебаний на рынках страхования. Поэтому украинские власти должны предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков уточнил, что рынки страховых услуг уязвимы к информационному полю. Так что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Что писали о возможном перекрытии неба?

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Украина предупредила Путина о последствиях признания ОРДЛО Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Людей держат в страхе? Мы узнали, что киевляне думают об отводе войск РФ от Украины Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Готовится к вторжению РФ? Как сейчас работает бронетанковый завод в Харькове Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

230 627

заболело за неделю в Украине

-6%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.54

Российский рубль (₽)

0.3737

Евро (€)

32.33

Doodle Сегодня
15 февраля. Гульельмо Маркони. Ровно сто лет назад в этот день начались регулярные трансляции радиопередач из графства Эссекс (Англия), что стало возможным благодаря открытиям нобелианта из Италии...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять