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Для чего железнодорожники выкосили 10 км снега и при чем здесь мыши – неожиданное объяснение

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 февраля, 15:34
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В "Укрзализныце" подтвердили, что действительно рабочие выкашивали траву под снегом вдоль путей
В УЗ объяснили, зачем косить снег зимой.
В УЗ объяснили, зачем косить снег зимой. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети обсуждают видео, на котором видно, как железнодорожники работают газонокосилками прямо по снегу. Оказалось, что это не шутка и рабочим "Укрзализныци" на Закарпатье действительно выдали такое распоряжение.

Об этом сообщает сайт "Цензор НЕТ".

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Как выяснили журналисты, железнодорожников действительно заставили обрезать кустарники вдоль путей, несмотря на снег. Во "Львовской железной дороге" отметили, что сорняки косили в таких условиях, чтобы уберечь от стресса мышей и ежей.

Издание отмечает, что работники и сами не поняли, почему их в снег заставили косить кустарники. За месяц, проваливаясь в снег, прошли с косилками вдоль путей почти 10 км. Люди признаются, что если бы не выполнили указания, могли бы получить выговоры.

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Косили снег?

На днях в Сети распространили видео, на котором можно увидеть, как сотрудники "Укразализныци" косят траву в снежную погоду. Несколько железнодорожников действительно вышли к путям с газонокосилками и в масках, они весело улыбаются и машут на камеру.

"На Закарпатье железнодорожники вышли косить траву в снежную погоду. Мужчины стоят по колено в снегу возле железнодорожных путей и радостно машут проезжающим людям. Ты не ты, когда нужно выполнить план", – говорится в подписи к видео.

Раньше мы писали:

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