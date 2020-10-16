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Для диагностики COVID-19 не всегда нужен ПЦР-тест – Степанов

16 октября, 03:40

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Часть ПЦР-тестов являются отрицательными при подтвержденном диагнозе COVID-19

Уже несколько месяцев украинцам диагностируют коронавирус без положительных ПЦР-тестов.

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Об этом в эфире оного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, такой способ определения диагноза практикуется очень часто.

"По мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются отрицательными при подтвержденном диагнозе COVID-19. Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека", – сказал Степанов.

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Также он отметил, что до конца следующей недели по Украине будет отправлен препарат "Ремдесивир", который помогает лечить коронавирус. Минздрав на следующей неделе получит 18 тысяч доз препарата.

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Ранее мы писали о том, что в Киеве в Александровской клинической больнице занято 54 из 55 коек в реанимационном отделении для больных COVID-19.

Также мы писали, что ученые Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского (КПИ) обнародовали результаты исследования особенностей всплеска коронавируса в Украине в начале осени.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Украина коронавирус Максим Степанов ПЦР-тесты
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