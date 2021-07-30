Для Хортицы впервые выбирают логотип. Какие есть варианты – фото

Уже представили несколько вариантов логотипа, окончательный выберут на голосовании

За основу айдентики взяли букву "Х". Коллаж "Сегодня"

В Запорожье презентовали айдентику для острова Хортица, который возрождают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В разработке учли уникальное историческое, культурное и природное богатство главного острова страны.

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Об этом сообщает "Индустриалка".

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По словам разработчиков, представителей креативного агентства Bickerstaff.764, эта айдентика напоминает путешествие: чем больше мы исследуем Хортицу, тем больше остров открывает.

Реклама Фото: "Индустриалка"

"Хортица – это гораздо больше, чем то, что мы привыкли читать в школьных учебниках. Мы хотели создать дизайн-систему, которая доносила бы всю глубину и многообразие острова, завлекала бы человека в графическое путешествие, в котором можно раскрыть различные аспекты острова", - говорит креативный директор Илья Ануфриенко.

Разработчики представили несколько вариантов основного логотипа. Окончательный выберут путем прямого голосования, уже открытого для всех.

Фото: "Индустриалка"

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За основу айдентики взяли букву "Х" как первую в названии острова, как символ загадочности "икс" и сочетание природы, истории и современности.

Разработка айдентики стала частью масштабного проекта восстановления Хортицы, начавшегося в 2021 году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В программе задействованы историки, культурологи, общественные организации и крупный бизнес – компания "Метинвест".

Фото: "Индустриалка"

Сейчас на Хортице капитально ремонтируют Музей истории казачества, который много лет был закрыт из-за аварийного состояния. Также восстанавливают Казачий круг, прокладывают дорожки и сопутствующую инфраструктуру, что позволит всему пространству стать инклюзивным. Во время обновления и реконструкции особое внимание уделяют сохранению природы.

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Напомним, на "Большой стройке" мостов в Запорожье остров Хортица соединили с левым берегом города.

Кроме того, Хортица получила новый современный брендинг – как это выглядит.

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